Las palabras de Trump sobre el arresto del expríncipe Andrés: "Es muy malo"

Este jueves la noticia de la detención del expríncipe Andrés ha dado la vuelta al mundo y ha puesto en jaque a la que es probablemente la monarquía más reputada del mundo, la británica.

Las reacciones no se han hecho esperar y una de las primeras ha venido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien Andrés Mountbatten-Windsor mantenía un vínculo cercano precisamente por el delincuente sexual Jeffrey Epstein, ya que mantenían una relación estrecha que hizo a los tres se les viera en más de una ocasión en las fiestas del actual presidente de Estados Unidos en su mansión de Mar-A-Lago.

Tras conocer la noticia, Trump lamentó este jueves la detención de Andrés Mountatten-Windsor, hermano de Carlos III, por supuesta "mala conducta" en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, y advirtió que "es muy malo" para la familia real.

Trump habló con los periodistas sobre la detención del expríncipe, que cumplió precisamente este jueves 66 años, al llegar estado de Georgia. "Creo que es una pena. Es muy triste", señaló el mandatario a los reporteros bordo del Air Force One al ser preguntado sobre el arresto.

"Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste. Para mí, es algo muy triste", dijo Trump, que mencionó que Carlos III visitará pronto el país. "El rey es un hombre fantástico", agregó.

El hermano del rey fue detenido debido a una investigación en curso que denuncia de que Andrés entregó a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial comercial entre 2001 y 2011.

El expríncipe Andrés junto a Melania Trump, Gwendolyn Beck y Jeffrey Epstein, en una fiesta en Mar-A-Lago (Florida) en febrero del 2000. Getty Images

El vínculo de Trump con Epstein

Sin embargo, Trump no pudo evitar las preguntas sobre su relación con el caso Epstein. El mandatario estadounidense aparece más de 6.000 veces en los documentos del delincuente sexual y sus socios. Respondiendo a los periodistas, el presidente consideró que es "realmente interesante" que nadie "solía hablar de Epstein cuando estaba vivo, y ahora sí lo hacen".

"Soy yo quien puede hablar de ello porque he sido totalmente exonerado. No hice nada, de hecho, todo lo contrario. Él estaba en mi contra. Me combatió en las elecciones, algo que acabo de descubrir a través de los últimos tres millones de páginas de documentos", señaló el estadounidense.

El Gobierno Trump se ha visto presionado a revelar los documentos relacionados a la investigación del caso Epstein, el multimillonario que murió en agosto de 2019 en una cárcel de Nuevo York, cuando esperaba juicio por trata de chicas menores de edad con fines de explotación sexual.