Celia Villalobos se moja sobre si es compatible Vox y feminismo tras la polémica con María Guardiola

"El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", aseguró la dirigente del PP en Extremadura. 

La exdiputada del PP Celia Villalobos en el programa 'laSexta Xplica'.laSexta

La exalcaldesa de Málaga, exdiputada y exministra de Sanidad, Celia Villalobos, ha concedido una entrevista al diario El País publicada este viernes en la que ha opinado sobre las controvertidas palabras de la presidenta en funciones de Extremadura, la 'popular' María Guardiola, respecto a Vox.

La dirigente abrazó a la formación de Santiago Abascal en una entrevista con OK Diario en la que aseguró que "quiero que Vox sea mi socio de gobierno", puesto que "nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

Además, defendió su postura feminista: "Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora [Irene] Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox".

Villalobos ha sido preguntada por estas declaraciones y por si ve compatibles las palabras Vox y feminismo. La exministra ha reconocido que no. 

"No. Por lo menos con el feminismo que yo defiendo, que tampoco es el de Irene Montero, sino el de Rosa Conde, Carmen Calvo... el de las que nos hemos partido los cuernos por la igualdad. Esa frase de Guardiola sin contexto es una locura y posiblemente, ella no ha sabido explicarlo. Yo la conozco y sé los problemas que ha tenido por ser demasiado feminista", ha sentenciado.

Ha opinado respecto al burka

Villalobos ha continuado diciendo "lo único que ha hecho Vox por el feminismo sin darse cuenta ha sido lo de prohibir el burka" con la proposición de prohibirlo, pero esta medida fue rechazada en el Congreso. 

Además y tras ser preguntada por si de verdad cree que lo hizo sin darse cuenta, ha insistido en que "sí". "Lo han hecho para intentar unirlo con los inmigrantes ilegales, con la cantidad de musulmanes que hay... Para mí, el burka es la antítesis del feminismo. A nosotras nos costó dos siglos quitarnos el velo y no quiero que ninguna mujer tenga que ocultarse", ha sentenciado.

Sobre la estrategia del PP

Durante la entrevista, Villalobos ha sido preguntada por otros asuntos relacionados con el partido de extrema derecha como si ella considera que se ha equivocado el PP en su estrategia para frenar la fuga de votos hacia Vox.

La exministra ha destacado que, en su opinión, "Vox es una arma de Sánchez porque cuando estaba en plena efervescencia la ley del solo sí es sí, lo que hizo Vox fue sacrificar en una moción de censura a uno de los grandes economistas que ha tenido el país, Ramón Tamames".

"Lo destrozó y a quien le hizo el favor no fue al centro derecha, sino a Sánchez, que ahora, a unos días de las elecciones de Aragón se saca de la manga la regularización de inmigrantes. De nuevo, apoyando a Vox, pero Vox también le está quitando votos al PSOE", ha detallado.

