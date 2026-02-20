El chófer de Mazón asegura que el expresident iba de camino al Cecopi cuando sonó el Es-Alert

El todavía presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la DANA.

El chófer de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha afirmado a la jueza de la dana que el Es Alert que se mandó a la población a las 20.11 horas el día 29 de octubre de 2024 les sonó en el coche cuando todavía estaban en València de camino a L'Eliana, donde se celebraba el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El chófer se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de la dana, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha explicado que el día de la riada recogió al 'expresident' de su domilio a las 8.40 horas junto a su entonces jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Ha indicado que no escuchó ninguna llamada porque estaba "pendiente del tráfico".

Llegaron al Palau de la Generalitat sobre las 9 horas y allí él se dirigió a la sala de escoltas. Ha señalado que en ese momento era "un día normal" y no hablaron sobre la emergencia. Sobre las 12 horas, ha añadido, se desplazaron a otro acto de sanidad y ahí "no va nadie más que Mazón".

A la hora de comer, ha añadido, Mazón se fue andando. Eran las 14 horas "pasadas", ha concretado. "Entiendo que ya no me necesita pero no me dan ninguna indicación sobre si por la tarde me necesitará. No obstante, yo estoy a disposición de él y me quedo en la sala del Palau después", ha agregado.

Con Mazón iban dos escoltas que también volvieron al Palau, ha señalado. "Era normal y muchas veces lo hacía y solía irse el presidente andando. Era frecuente", ha puntualizado.

Sobre las 19 horas fue a repostar gasolina junto con el vehículo de los escoltas. No llegaron a hacerlo porque recibieron una llamada de la secretaria de Mazón en la que le pidió que volviera para llevar a Mazón a L'Eliana. "Dimos la vuelta y volvimos al Palau", ha indicado.

Cuando llegó al Palau se quedó en el coche. "Había que recoger a la jefa de prensa de Mazón. La recogemos por las Torres. Suena el Es Alert cuando ya había recogido a Mayte". Preguntado por si oyó alguna llamada o conversación ha contestado que "no estaba atento". Llegaron al Cecopi a las 20.28 horas, según las cámaras de seguridad.