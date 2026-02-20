No, el catalán no será obligatorio para obtener la regularización, según el Gobierno

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado que el conocimiento de las lenguas oficiales como el catalán no será obligatorio para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo otorgada en el marco de la regularización extraordinaria que plantea llevar a cabo.

Fuentes del ministerio han hecho esta declaración después de que ayer el Govern catalán informase de que había hecho una aportación al texto inicial, que aún no está aprobado, para que se tenga en cuenta el conocimiento de este idioma a la hora de renovar la autorización inicial y que ERC se atribuyera también la incorporación de esta medida en el futuro texto definitivo.

En este escenario, desde el departamento de dirige Elma Saiz han precisado que el texto del real decreto, que busca dar permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras que vivan en España desde antes del pasado 31 de diciembre y puedan demostrar que no tienen antecedentes penales, está aún en tramitación.

Han detallado que el texto debe pasar por diferentes fases, entre ellas la solicitud de varios informes a instituciones como el Foro para la Integración social de los Inmigrantes (FISI) y al Consejo de Estado.

Además, se admitirán diferentes aportaciones realizadas, "que en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo".

Han aclarado que, a partir del año de vigencia del permiso inicial, las personas podrán acogerse a otros itinerarios contemplados en el reglamento de extranjería como la figura del arraigo.

Pero, alternativamente, y "siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho a la regularización extraordinaria", se podrá otorgar una prórroga del permiso con un informe favorable de integración de los servicios sociales de las comunidades autónomas, un requisito que no estaba contemplado en el borrador inicial que salió a audiencia pública.

Este informe de integración acreditará, entre otras cosas, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde reside la persona, "todo ello en coherencia con lo que establece la normativa de extranjería en relación a todas las autorizaciones", han detallado desde el Ministerio.

Se han referido así a cómo funciona, por ejemplo, la regularización por la vía del arraigo, en la que también se exige este informe en el que el conocimiento de las lenguas oficiales es un factor más a tener en cuenta para evaluar el nivel de integración pero no un requisito obligatorio para obtener el permiso.