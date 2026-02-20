Un español se va a vivir a Noruega y cuatro años después cuenta la realidad del día a día: "Vivir aquí no es un cuento de Instagram"

Noruega ha sido clasificada este 2025 como el séptimo país más feliz del mundo, según el World Happiness Report, que elaboran el Sustainable Development Solutions Network (SDSN), con apoyo de investigadores del Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, y se basa en datos de la Gallup World Poll.

Pero, obviamente, y como suele pasar en todos los aspectos de la vida, nada es tan bonito como parece desde fuera. Guillermo Martín, un español que vive en Noruega desde hace cuatro años y trabaja como enfermero, ha sacado a la luz algunos aspectos mucho menos felices de ese país que no suelen contarse.

"Vivir en Noruega no es un cuento de Instagram. Es una decisión de vida. Después de 4 años aquí, te digo algo claro: Noruega está claro que no es para todo el mundo… pero puede cambiarte la vida", afirma el usuario en un vídeo que ha subido a TikTok, donde enumera también algunas ventajas indiscutibles: "Aquí vas a ganar bien. Vas a tener estabilidad. Vas a sentir seguridad laboral real".

"La diferencia está en cómo vengas preparado y ¡cómo te lo tomes! Emigrar no es solo cobrar más. Es adaptarte, entender la cultura y saber si este país encaja contigo. Y aquí va la pregunta importante: ¿Ganar bien es sentirse rico? ¿O sentirse rico es tener equilibrio entre dinero, tranquilidad y calidad de vida?", pregunta.

Martín señala algunas "particularidades de Noruega" que a él le han llamado la atención: "El primer tema es la soledad. En Noruega hay mucha soledad, pero es algo sobre todo muy cultural que a nosotros, viniendo de España, un país tan social, tan abierto y en el que hay tanta vida fuera, nos va a chocar bastante".

"Es algo cultural, a lo que hay que adaptarse. Tiene sus cosas positivas, como que la gente desempeña su vida de manera dependiente, pero otras cosas negativas, como el aislamiento si no se gestiona bien. Las personas mayores, en muchos aspectos, viven solas", explica.

"Otra cosa que me llamó la atención desde el primer momento es el silencio social: la cantidad de momentos que vais a ver que hay silencio por todas partes, en el tren, el metro, bus, la compra... la gente se mantiene silenciosa. Vais a flipar en los trenes cuando veáis que el tren está a reventar de gente y nadie habla, hay un silencio increíble, te llaman tus padres y te hasta cosa hablar. Esto son situaciones normales que al principio nos van a chocar", admite.

Además, avisa de que "otro tema fundamental es el invierno": "Nadie se libra. Esta época es superintensa: mucha oscuridad, frío, nieve, situaciones climatológicas que un español no ha conocido antes en la vida, pero es una época en la que hay que buscar planes, hay muchísimas opciones de hacer cosas. Es adaptarse, pero a la gente a veces le afecta psicológicamente, no os voy a engañar. Pero uno se acostumbra.

Dicho eso, destaca "una de las cosas positivas y bonitas son los paisajes invernales con todo nevado, las auroras boreales; todo eso hace que el invierno merezca la pena".

"Otro tema es el asunto de la administración: funciona muy bien, pero en ciertos aspectos puede ser muy rígida y no dejar márgenes para realizar tramitaciones", subraya antes de lanzar una pregunta al aire: "¿Ganar bien es sentirse rico? Noruega es un país que te va a ofrecer muchísimas cosas positivas, muchísimas maneras de ahorrar, pero es un país caro. Aunque, si te organizas bien, vas a poder vivir, vas a poder ahorrar y disfrutar".