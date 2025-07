PP acusa a Vox de aprovechar "irresponsablemente" los altercados de Torre Pacheco

Europa Press via Getty Images

El PP ha acusado a Vox de estar aprovechando "irresponsablemente" los altercados de Torre Pacheco, en lugar de contribuir que la situación se calme y vuelva a la normalidad.

Así lo ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una rueda de prensa, donde ha subrayado que la violencia "nunca se resuelve con violencia, nunca, no hay peros", ha dicho tras el estallido de violencia que se ha producido después de la agresión a un vecino de la localidad por parte de tres magrebíes.

No obstante, según Muñoz, es igual de irresponsable no tomar las medidas oportunas para que estos sucesos no se repitan, criticando en este sentido que mientras se veían estos episodios de violencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estaba en un partido de tenis en Londres.

Ester Muñoz también se ha defendido de las acusaciones de Vox, que ha culpado tanto al PP como al PSOE de promover la inmigración ilegal al señalar que "todo el mundo sabe que el PP nunca ha fomentado la inmigración irregular".