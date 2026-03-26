PP y Vox se oponen a la retirada de un monumento que rinde homenaje a los autores de la masacre de 'La Desbandá'

En pleno franquismo, en el año 1947, el dictador Francisco Franco inauguró en un céntrico parque de Palma, el San Feixina, un tosco obelisco para rendir homenaje a los militares del crucero Baleares, perteneciente al bando fascista y hundido por destructores de la Armada republicana en 1938, un año después de que el citado buque participara en la infame masacre conocida como La Desbandá. Ahora, el Gobierno, que ha incluido dicho mamotreto en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, ha pedido su eliminación, pero PP y Vox se niegan.

Este mismo jueves, desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática han enviado la resolución de retirada al Ayuntamiento de Palma, una en la que aseguran que el monumento "debe entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista; un culto que constituyó una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar, de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano, a los fallecidos franquistas".

Pese a la solicitud del Ejecutivo, el Gobierno municipal, en manos del Partido Popular, y con el apoyo de Vox, se opone a ejecutar la retirada. Según recogen en Diario de Mallorca, esta misma mañana, minutos antes de que se enviara la resolución gubernamental, el Pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la catalogación del monumento con los votos de la derecha y la extrema derecha, lo que de facto supone su protección.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE, el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha defendido la legalidad del monumento, que fue resignificado por un Gobierno del PSOE en 2010. Según Fidalgo, la ley de memoria permite la conservación de estos símbolos "cuando no exista exaltación activa de la dictadura". Desde Vox, por su parte, han insistido en lo de siempre, acusando a la izquierda de promover "el odio del guerracivilismo", según ha dicho su líder local, Fulgencio Coll.

Para el Ayuntamiento de Palma, el obelisco debe permanecer porque es arte. "Hay informes que le otorgan un valor artístico digno a proteger y se le considera un exponente del art déco", llegó a decir una diputada del PP en el Parlamento balear.

La decisión de incluir el monumento en el catálogo de símbolos y elementos franquistas ha sido celebrada en redes por la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca y hasta por la presidenta del Congreso. "Se da un paso importante en defensa de la memoria democrática de nuestras islas. [...] Es de justicia que deba retirarse. No se trata de borrar la historia, sino de dignificarla, de reconocer a las víctimas y de construir un espacio público coherente con los valores democráticos", ha escrito Francina Armengol.