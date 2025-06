Sánchez dice ante Feijóo que el PP "es una enciclopedia de corrupción", la bancada popular grita "dimisión" y Abascal se va 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que el PP "es una enciclopedia de corrupción" en su primera sesión de control al Ejecutivo después de conocerse el informe de la UCO que señala a su exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como gestor de las mordidas obtenidas por la trama Koldo a cambio de conceder adjudicaciones de obra pública a empresas.

En un áspero debate con Feijóo, Sánchez ha vuelto a defender que su partido ha actuado con contundencia y rapidez ante la corrupción. "A diferencia de ustedes, que expulsan a aquellos que denuncian la corrupción. Pregúntele al señor Casado. Este es un caso de corrupción que ha sido doloroso para el PSOE. Pero hemos actuado. Por mucho fango que metan, no va a opacar el extraordinario momento que atraviesa nuestro país", ha dicho. Y en una segunda réplica, ha recitado algunos de los presuntos casos de corrupción que cercan al PP. "En la Comunidad de Madrid, están siendo investigados el novio y el hermano de Ayuso. En Andalucía, Moreno Bonilla expulsa a los interventores que están investigando los casos de corrupción en la sanidad pública. En Valencia, Mazón es investigado por corrupción por financiación irregular. Mañueco, con dos exconsejeros de la junta condenados. O el señor Rueda, con un consejero de la Xunta apoyado a pesar de que había sido denuciado por agresión sexual", ha dicho.

Por su parte, Feijóo ha acusado a Sánchez de ser el máximo responsable de la 'trama Koldo'. "Usted dijo hace un año que era un hombre profundamente enamorado. Hace cinco días, que está profundamente decepcionado. Usted es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción. ¿Es verdad que a usted le advirtieron de que Cerdán era un corrupto? Usted es el máximo responsable. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted es el lobo que ha llevado una manada corrupta todos estos años. Ha venido a decir que no dimite porque España necesita mis políticas progresistas y si se presenta a las elecciones, pierde. La única carta que esperan los españoles es la carta de dimisión. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?", le ha dicho Feijóo.

Finalmente, Feijóo ha dicho que presentará la moción de censura si consigue los cuatro votos que le faltan para que sea exitosa. Y se ha dirigido directamente a los socios del Gobierno para saber si van a elegir seguir "en la trama de corrupción".

El debate entre Feijóo y Sánchez ha provocado gritos de dimisión de la bancada del PP y el aplauso al presidente de los socialistas. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido repetidamente respeto a los diputados y se ha dirigido al presidente del PP para que pusiera "orden" en su grupo y dejaran intervenir a los miembros del Gobierno.

Este no ha sido, sin embargo, el único momento de máxima tensión en el pleno de hoy. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado "indecente" al presidente del Gobierno durante su intervención y ha abandonado el pleno al asegurar que no iba a quedarse a escuchar su respuesta porque espera "mentiras" y ya no aguanta "el modo en que humilla y engaña a los españoles". El resto de los diputados de Vox han permanecido en su escaño.

Por su parte, Sánchez ha contestado al "ausente" Abascal y ha lamentado que "la ultraderecha trae odio, falta de convivencia y falta de respeto a las instituciones". Igualmente, ha defendido que en los siete años de Gobierno socialista "no ha habido ninguna sentencia de corrupción" contra el Ejecutivo.

Abascal se dirige a Sánchez antes de abandonar el pleno EFE

Rufián: "Jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE"

La tercera pregunta al presidente del Gobierno la ha formulado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Con un tono duro, el republicano ha exigido a Sánchez que si quiere recuperar la confianza de su grupo "jure y perjure" que el caso de Santos Cerdán "no es la Gürtel del PSOE". "No nos hagan escoger entre los corruptos cutres y los corruptos prémium", ha dicho.

Por su lado, Sánchez ha pedido a Rufián no hacer de la "anécdota una categoría" porque la "izquierda no es corrupta" y el PSOE es "una organización limpia".