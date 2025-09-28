Sánchez y Feijóo aterrizan en TikTok sin bailes, de momento: ¿aciertan en su manera de dirigirse a los más jóvenes?

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vuelven enrollados y buscan convertirse en un bro más para los jóvenes. Después de estos cutres y forzados símiles- no es nuestro fuerte, lo sentimos-, lo importante es que tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición han dado un paso- que quizá llega tarde- y han abierto sus perfiles oficiales en TikTok. Una plataforma que se ha convertido en un escaparate nacional e internacional y en la que están inmersos millones de jóvenes españoles. La decisión tiene un objetivo claro: acercarse a ellos y contar en un lenguaje mucho más cercano algunas de las medidas o decisiones adoptadas por los líderes de PSOE y PP.

Y no es, ni mucho menos, una casualidad. En un comunicado hecho público hace unas semanas por parte la plataforma, 23,4 millones de españoles entran en esta red social cada mes.

El problema reside, de forma clara, en que los jóvenes cada vez están siendo más atraídos por las opciones extremistas en Europa, tras haber lanzado sus mensajes a través de redes como TikTok. Por poner un ejemplo, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre recoge una cifra que forma parte de esa preocupación de los partidos tradicionales: la mayor parte de los jóvenes de entre 18 y 34 años votaría a Vox en las próximas elecciones.

Lo que se esboza con los primeros vídeos

Pero antes de entrar en detalle de los motivos por los que Sánchez y Feijóo buscan acercarse a los jóvenes, es interesante poner la lupa en lo que desde Moncloa han ido haciendo tras llevar algo más de tres semanas en TikTok. La cuenta oficial del Gobierno ya aglutina más de 15.300 seguidores y sólo sigue a una persona: al propio Pedro Sánchez (el resto son ministerios, instituciones como la Guardia Civil o la Policía Nacional o entidades culturales).

En el primer vídeo publicado, dejaron bastante clara las intenciones del Ejecutivo central. En él, los encargados de la gestión de las redes sociales aparecen explicando que llevaban mucho tiempo pensando en cómo arrancar en la plataforma.

"Ahora que ya hemos convencido a nuestros jefes, se nos ha ocurrido enseñaros qué pasa de verdad en La Moncloa. Queremos compartir cómo es el día a día aquí dentro y también algún que otro salseíto institucional", aseguraron.

Y en casi tres semanas han publicado seis vídeos más. En uno presentaban "tres noticias rápidas desde La Moncloa", hablando del cambio del permiso por nacimiento, las 9 medidas a favor de Palestina y el plan de formación ante emergencias de Protección Civil en centros educativos. El tercer vídeo tuvo por protagonista al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicando - micrófono en mano- por qué España sigue creciendo. Después, publicaron un vídeo sobre los secretos de la Moncloa, otro sobre cómo se prepara la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y uno último resumiendo las noticias relacionadas con la actualidad del Gobierno.

Pero el perfil de Pedro Sánchez tampoco se queda corto. De hecho, ya cuenta con nueve vídeos; uno de ellos, con una estética poco habitual. El presidente del Gobierno aparece sin chaqueta de traje, apoyado sobre la mesa, con las mangas dobladas y un teléfono móvil en la mano hablando de la emergencia climática. De hecho, es su contenido más visto hasta la fecha, con más de 1,1 millones de reproducciones.

Feijóo también se ha sumado a la moda de TikTok, aunque con menor ritmo de publicación (sólo cuatro vídeos en tres semanas) y menos followers (Sánchez suma 60.000 y el líder del PP, sólo 5.000). Además, dos de esos vídeos recogen sin una especial edición intervenciones suyas en el Congreso. Sólo destaca uno donde el líder del PP habla de la educación y de su primera escuela, sentado en una silla y dirigiéndose directamente a cámara.

@nunezfeijoo Mi primera escuela fue mucho más que un lugar: fue el inicio de la persona que soy hoy. ♬ sonido original - Alberto Núñez Feijóo

El reto de Sánchez, Feijóo y muchos de los líderes políticos que se sumergen en TikTok es cómo dirigirse a los usuarios más jóvenes en un lenguaje completamente alejado de la imagen institucional o sus códigos habituales. Carmela Ríos, periodista experta en redes sociales y desinformación, coincide en que "los dirigentes españoles van tarde" a la hora de adaptarse a estas plataformas y destaca que "muchos de ellos siguen sin estar". "Ha habido dirigentes internacionales que desde hace años han considerado que era importante trabajar una marca personal dentro de las redes sociales", señala.

"La presencia en redes atiende a motivos diferentes, pero en el caso de España llevamos un retraso muy muy grande. Las redes sociales han movido el centro de gravedad de la comunicación política. Es una realidad que ha tardado en interiorizarse en los departamentos de comunicación de las entidades oficiales", explica.

Carmela Ríos destaca que las redes "llevan siendo un pilar desde hace años". "He monitorizado mucha comunicación política y recuerdo ver a Erdogan, Trump o Modi, usándolas. La idea es comprender cómo las redes sociales estaban modificando los lenguajes de la comunicación y ha tardado en entenderse", añade.

Para ella, el mejor vídeo publicado por Moncloa ha sido el primero. "Una de las cosas que funciona muy bien es el humor. De todos los vídeos de Moncloa, el que más me gusta y es más fresco es el primero. Son pinceladas de humor que hacen que tenga un gancho especial y que sea un poco diferente", apunta.

Pau Canaleta, profesor de comunicación política, también cree que los políticos deben estar en redes sociales como TikTok si quieren influir entre los más jóvenes. Pero advierte: "Hay que generar contenido diferente". "No vale sólo con subir o hacer un refrito de una mera intervención en el Congreso. Hay que generar contenido propio, de manera directa y con un lenguaje formal y viral", explica.

Lo que dicen los datos sobre los jóvenes

Apostar por un lenguaje más cercano y empezar a usar las redes sociales que utilizan los jóvenes no es fruto de la casualidad. Los últimos datos del CIS reflejan una tendencia que cada vez está preocupando más a los miembros del Ejecutivo, pero también a otros partidos, como el Partido Popular.

Aunque no se puede extrapolar directamente por estos datos, ya que también hay millones de usuarios con una edad mayor, Vox acumula más de 746.000 seguidores y sus vídeos superan los 17,1 millones de me gusta. Después de que Twitter suspendiera la cuenta de la formación de Abascal, en enero de 2020, por "incitación al odio", decidieron desembarcar en TikTok.

Desde entonces, no han dejado de llamar la atención de los más jóvenes. El propio Abascal, en su cuenta oficial, suma todavía más seguidores que su partido: más de 857.000 seguidores y más de 20,4 millones de me gusta.

Pero lo que sí recoge el CIS en su barómetro de septiembre, es que Vox sigue siendo el partido favorito de los jóvenes entre 18 y 34 años. Desde el barómetro de mayo, cuando la primera opción era el PP para los jóvenes hasta 24 años y el PSOE para los de 25 a 34 años, Vox no ha dejado de crecer. Más de un tercio de sus votantes, el 39,9% son jóvenes hasta los 34 años.

Es a eso a lo que Carmela Ríos define como el lugar en el que se juegan las habichuelas. "¿Dónde está la batalla por el poder? Está en las redes y el periodismo político no está sabiendo anticiparlo o analizarlo", señala.

"Ha habido una serie de fuerzas y partidos políticos que se han encabalgado al poder y han empezado a trotar de una forma que ni el periodismo ni los partidos de la oposición se esperaban. Estos partidos han empezado a marcar las agendas, dictar sus temas, y después, haciendo campañas electorales diferentes, ocultas, con mensajes en Facebook, con publicidad pagada, desinformación y todo eso ha germinado ante la inacción de una parte de la clase política", asegura.

Canaleta da otra pista sobre el motivo que hay detrás del auge de formaciones como Vox en TikTok: los temas que tratan en sus vídeos. "La inmigración y la seguridad son cuestiones que actualmente interesan o atraen a los más jóvenes. Cuanto más rotundo, directo y claro hables u opines sobre estos temas, más popularidad vas a tener", explica.

Pese a que en esas redes hay una mayor presencia de las formaciones populistas, Carmela Ríos cree que una de las oportunidades de Sánchez es, precisamente, ese "contrarrelato montado por la gente de la extrema derecha, todos los memes de Vox, sombreados, en blanco y negro, para incidir en la imagen de un hombre oscuro y con una mirada de odio". "Estas redes admiten poca impostura, pero cuando uno abre un perfil de marca personal, tiene que dejar rasgos personales de su marca", concluye.