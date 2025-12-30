Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Llega a Madrid "el arroz más viral de todo Nueva York": hay que hacer horas de cola y va a levantar ampollas por el precio
Lo ha contado el influencer gastronómico Noel Horcajada. 

El influencer Noel Horcajada con un taper de arroz.
Madrid se está convirtiendo en una de las capitales gastronómicas del mundo. No sólo por la cantidad de restaurantes de alta calidad o con estrella Michelin que hay en el capital de España, también por todas las novedades que llegan de otros países. 

Cada vez que algo se viraliza fuera de España, sea o no del gusto de los consumidores, a donde primero llega para abrir camino es a Madrid y es ahí donde se ve si es viable o no para exportarlos a otras zonas del país. 

Tras los restaurantes de pasta fresca, los kebabs a 12 euros con comida de mejor calidad y los slides de pizza gigantes estilo Nueva York ha llegado a la capital "el arroz más famoso de Nueva York". 

Una hora de cola y 14 euros

Según el influencer Noel Horcajada, está de moda porque es una mezcla de chino y venezolano. El lugar se llama El chino venezolano y ha explicado el creador de contenido que ha hecho más de una hora de cola: "He llegado media hora antes de que abriesen y ya había gente esperando. He llegado a las 13:30 y estoy comiéndomelo a las 15:00". 

Del local ha dicho que "por lo visto es un sitio que está en Nueva York" y que es "muy famoso" porque fusiona "arroz chino con cosas venezolanas". Ha añadido que es "un poco caro" porque vale 14 euros el arroz y uno más por la salsa agridulce. 

Ha destacado que preparan la comida en el wok a la vista de todos: "Sí que es verdad que son bastante lentos para prepararlo". Tras probarlo ha venido a decir que está muy bueno y que aunque le parece le caro pero está "cien veces mejor que el arroz chaufa", que era su favorito hasta que ha probado ese. 

El plato lleva arroz, camarones, pollo y verduras como brotes de soja: "Si pasáis y está vacío y podéis probarlo... además con un plato de estos ya sales comido. Teniendo en cuenta el precio le voy a dar un 8,75. Está muy bueno y súper jugoso". 

