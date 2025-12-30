Llega a Madrid "el arroz más viral de todo Nueva York": hay que hacer horas de cola y va a levantar ampollas por el precio 

Madrid se está convirtiendo en una de las capitales gastronómicas del mundo. No sólo por la cantidad de restaurantes de alta calidad o con estrella Michelin que hay en el capital de España, también por todas las novedades que llegan de otros países.

Cada vez que algo se viraliza fuera de España, sea o no del gusto de los consumidores, a donde primero llega para abrir camino es a Madrid y es ahí donde se ve si es viable o no para exportarlos a otras zonas del país.

Tras los restaurantes de pasta fresca, los kebabs a 12 euros con comida de mejor calidad y los slides de pizza gigantes estilo Nueva York ha llegado a la capital "el arroz más famoso de Nueva York".

Una hora de cola y 14 euros

Según el influencer Noel Horcajada, está de moda porque es una mezcla de chino y venezolano. El lugar se llama El chino venezolano y ha explicado el creador de contenido que ha hecho más de una hora de cola: "He llegado media hora antes de que abriesen y ya había gente esperando. He llegado a las 13:30 y estoy comiéndomelo a las 15:00".

Del local ha dicho que "por lo visto es un sitio que está en Nueva York" y que es "muy famoso" porque fusiona "arroz chino con cosas venezolanas". Ha añadido que es "un poco caro" porque vale 14 euros el arroz y uno más por la salsa agridulce.

Ha destacado que preparan la comida en el wok a la vista de todos: "Sí que es verdad que son bastante lentos para prepararlo". Tras probarlo ha venido a decir que está muy bueno y que aunque le parece le caro pero está "cien veces mejor que el arroz chaufa", que era su favorito hasta que ha probado ese.

El plato lleva arroz, camarones, pollo y verduras como brotes de soja: "Si pasáis y está vacío y podéis probarlo... además con un plato de estos ya sales comido. Teniendo en cuenta el precio le voy a dar un 8,75. Está muy bueno y súper jugoso".