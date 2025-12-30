Confirmado por el BOE: el precio de la bombona de butano a partir del 1 de enero de 2026

El precio de la bombona de butano ha vuelto a bajar justo cuando más falta hace, cuando aprieta el invierno. La última revisión oficial del Ministerio para la Transición Ecológica ha fijado el coste del envase de 12,5 kilos en 15,46 euros, una rebaja vigente entre finales de diciembre y enero de 2026, según ha informado Las Provincias.

La reducción respecto al coste anterior, de 16,27 euros, se debe a varios factores, como la bajada de los fletes (transporte marítimo) o la apreciación del euro frente al dólar, según fuentes del Gobierno citadas por el mencionado periódico.

El precio de estos 15,46 euros se mantendrá, en principio, hasta el 20 de enero de 2026, momento en el que Transición Ecológica publicará la próxima revisión en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso, sea cual sea la revisión, no podrá ser brusca, ya que está limitada al 5% para proteger en la medida de lo posible al consumidor.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilos no está liberalizado y se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, se consumen anualmente más de 64 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso: desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.