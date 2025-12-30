Los campanazos del deporte que nos han dejado locos en 2025

Lebron James, Ferrero, Carlos Alcaraz, un joven manifestante ondea una bandera palestina frente a las barricadas creadas con vallas y Donald Trump reacciona ante el presidente de la FIFA

Dicen que en el deporte no todo son las medallas, los records y las victorias. Y llevan razón. Este 2025 que ya se acaba nos deja un cúmulo de recuerdos en los que el mismo deporte, los deportistas y hasta los elementos ajenos se han convertido en noticia y no del modo que nos podríamos imaginar.

Aprovechando que llega la Nochevieja en El HuffPost hemos querido darle otro 'toque' al año deportivo; nuestro toque, a golpe de 'campanazo'. Tensiones políticas, gestos de fair play, anuncios sorprendentes y también algo de humor. Que todo cabe en el infinito mundo del deporte.

Una Vuelta a España 'interruptus' entre revueltas

Hablar de una edición de la Vuelta a España histórica es, a priori, el objetivo de la organización año tras año. El problema es que de 2025 lo que quedará en el recuerdo no será el sufrido éxito de Jonas Vingegaard o la batalla por la carrera hasta la cima de la Bola del Mundo. Esta vez, lo histórico tiene un matiz político y social que acabó por devorar a la carrera misma.

Protestas sociales en el final de La Vuelta Anadolu via Getty Images

Las protestas sociales pro-Palestina y en contra de la participación del equipo Israel acabaron por privar a La Vuelta de varias etapas, incluido el paseo triunfal por las calles de Madrid. Lo que nació como una concentración de un grupo de personas creció hasta provocar la cancelación de la meta en Bilbao, un adelanto de la llegada en Galicia, un recorte en la contrarreloj en Valladolid y los resonantes disturbios en pleno centro de la capital.

La protesta vivida en La Vuelta por el genocidio en Gaza no tuvo precedente en otras carreras españolas y europeas donde también participó el Israel, pero sí tuvo réplica en citas posteriores. Y de ellas salió la decisión forzada de refundar el equipo ciclista para desligarlo de su 'adn' israelí y convertirlo en una nueva estructura que ahora llevará el sello de Andrés Iniesta.

LeBron James y el milmillonario gatillazo de su retirada

The Decision. Así cebaba 'King James' el "anuncio más importante de su carrera". Con los 40 ya bien cumplidos —desde el 30 de diciembre ya son con 41—, uno de los más grandes de la historia del baloncesto hacía un guiño en sus redes a lo que parecía su retirada.

LeBron James se parte de risa en un partido con los Lakers Getty Images

Los medios de todo el mundo se llenaron, en cuestión de minutos, de borradores de artículos, reportajes y entrevistas por el 'adiós' de LeBron James tras una carrera de record y en pugna por ser el mejor de la historia.

Él mismo anunció la hora de su 'decisión' y antes de que llegara, se marcaba un spoiler de All-Star. No había más anuncio que el de su colaboración con una marca de coñac, Hennessy, para presentar un nuevo producto. Un vídeo en sus redes; millones de fans, periodistas y curiosos, a cuadros. Hubo incluso reacciones furibundas por parte de quienes vieron una 'tomadura de pelo' y un descrédito a su futura retirada. Eso sí, a LeBron le ha salido a cuenta la jugada con una buena millonada.

Carlos Alcaraz: Netflix, Ibiza... y al final Ferrero

2025 podría ser, perfectamente, el año Alcaraz. Por sus muchísimos logros raqueta en mano y por todo lo que se ha hablado de él fuera de las pistas. En abril y convertido ya en un fenómeno global, 'Carlitos' saltaba a las pantallas con el documental de Netflix Alcaraz, a mi manera, una serie que se adentraba en la temporada y en la vida del tenista murciano para narrar éxitos y lo que va más allá.

Carlos Alcaraz posa junto a Juan Carlos Ferrero con la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros Julian Finney vía getty images

Deporte había, mucho, pero no fue ninguna imagen en la pista o en el gimnasio lo que más eco generó. Fueron los momentos en Ibiza, habitual feudo de desconexión de Alcaraz tras sus grandes compromisos del año. Las controversias con su entonces entrenador, Juan Carlos Ferrero, los testimonios... Por momentos, el superdeportista que es el murciano quedó reducido al chico joven que viaja a Ibiza. Una imagen contra la que el propio Alcaraz se rebela siempre que puede... y especialmente en su afán por coleccionar títulos.

Arrasó en Roland Garros, rozó Wimbledon, volvió a coronarse en el US Open, su sexto Grand Slam con 22 años y cerró 2025 como número 1 del mundo. Parecía que la polémica de Ibiza quedaba atrás y, de pronto, break total con su inseparable entrenador. Alcaraz anunciaba su 'ruptura' con Juan Carlos Ferrero, dejando en el aire múltiples motivos que los especialistas no han dudado en ir despejando. Lo que está visto, en Ibiza y en todas partes, es que parece imposible no hablar de Carlos Alcaraz.

El juego limpio tiene premio: Gonzalo Pérez de Vargas

En el resumen de 2025 hay espacio para el juego limpio. Historias hay muchas, afortunadamente, aunque el ruido de 'lo malo' opaque los gestos de fair play de tantos deportistas célebres y anónimos. Por lo impactante —nunca mejor dicho— nos quedamos con el protagonizado a comienzos de año por Gonzalo Pérez de Vargas. El excelso portero español de balonmano dio una lección durante el Mundial al evitar que el árbitro expulsara a su rival.

Para darle más mérito, no fue en ningún partido plácido venciendo por goleada, sino en un momento crítico para los 'Hispanos', que perdían de seis ante la potente selección de Suecia. Con todo en contra y un 7 metros para Suecia, nada invitaba al optimismo. El fuerte lanzamiento de Hampus Wanne pareció salir directo a la cara de Pérez de Vargas. Eso, en balonmano, es roja directa y así lo señaló el colegiado.

Sin embargo y pese a estar aún un poco aturdido por el golpe, el meta toledano no dudó en corregir al árbitro al demostrar que la pelota dio primero en su brazo, de donde salió rebotada hacia la cara. Por lo tanto, no había lugar para expulsar a Wanne. De inmediato, la roja se anuló, el jugador se fundió en un abrazo con su 'salvador' y en la pista se escuchó una gran ovación a Gonzalo Pérez de Vargas por su honorable gesto.

El premio fue doble, porque además del reconocimiento final al fair play, España llegó a remontar y logró un empate por entonces clave.

La aventura ciclista de Aleix Espargaró

Muchos vieron una operación de marketing en el fichaje del motociclista Aleix Espargaró por el potente equipo ciclista Lidl-Trek. Y marketing hubo, pero ciclismo también. El piloto catalán no dejó las dos ruedas pero sí cambió de 'vehículo' durante unos meses para afrontar la mayor aventura de su vida. Los más agoreros intuían que el periplo no iría bien o, como mucho, no pasaría de anécdota. El propio deportista rebajaba las expectativas, siempre con un discurso moderado y asumiendo que competiría con el equipo de desarrollo del Lidl-Trek, no con los capos.

Aleix Espargaró (derecha), junto a su compañero Carlos Verona llegando a meta en el Circuito de Getxo este 2025 ANTONIO BAIXAULI

Pese a ser un habitual hace años de las concentraciones del Movistar y más recientemente del Lidl-Trek y contar con muchos kilómetros sobre los pedales, Aleix Espargaró llegó, vio y poco más... que ya tiene su mérito. Su aventura comenzó en julio en el Tour de Austria, con dos puestos modestos en las primeras etapas y un posterior abandono. Un mes más tarde volvería a ponerse el dorsal, esta vez en 'casa', en el Circuito de Getxo, que concluyó en un decente 57º lugar, entrando en compañía de su amigo y vecino Carlos Verona.

Hasta ahí. El propio Espargaró comunicaba poco después su retirada del ciclismo por "incompatibilidad" con su primer rol, el de motociclista y miembro de la estructura de Honda. "Pensaba que podía estar en los dos mundos y no ha sido así", asumía tras un viaje de muchas ilusiones y pocos kilómetros de recorrido, pero del todo llamativo. ¿Sentará un precedente?

Luis Enrique, a la gresca en la final del Mundial de Clubes

El innovador Mundial de Clubes creado por la FIFA se antojaba como uno de los eventos del año en lo futbolístico. A caballo entre el final de la temporada 24-25 y la pretemporada de la 25-26, equipos de todo el globo se midieron en EEUU en un torneo que generó mucho interés y, sobre todo, muchos beneficios a sus participantes.

Europa acabó por imponer su dominio y en la final se midieron el PSG de Luis Enrique y el Chelsea de Cucurella (entre otros). En Nueva Jersey saltó la sorpresa y el cuadro inglés barrió al previsible favorito. Al término del encuentro todo se fue de las manos... y en esas se vio el mismísimo Luis Enrique.

Luis Enrique, en el tumulto generado tras la final del Mundial de Clubes FIFA via Getty Images

Entre vencedores y vencidos se formó una tángana que involucró a todos, también al entrenador asturiano, que perdió su autocontrol y acabó por agredir al jugador del Chelsea Joao Pedro, impactando su mano derecha en la cara del brasileño. Aunque el golpe no fue demasiado contundente, el futbolista cayó al suelo en mitad de una gresca en la que hubo un buen puñado de protagonistas.

Al respecto, Luis Enrique aseguró que no hubo tal agresión y respondió a la prensa con un muy partícular análisis. "Soy tonto. Está así parado, me empuja, le toco y se tira", fue su descripción posterior, sin dejar de insistir en que él lo que buscaba era "separar a los jugadores".

Las cosas de Trump (I): el Mundial es mío y lo celebro como quiero

El niño en el bautizo, la novia en la boda y Donald Trump everywhere. El omnipresente presidente de EEUU protagonizó una de las imágenes absurdas del año en la ceremonia de premiación del Chelsea como campeón del primer Mundial de Clubes. Sí, justo después de la pelea de la que hablamos unas líneas más arriba.

Gianni Infantino pide a Donald Trump que se salga de la celebración del Chelsea en el Mundial de Clubes: spoiler, no se salió Getty Images

El evento creado por la FIFA vivió su primera edición en EEUU, que hoy por hoy es lo mismo que decir en los reinos de Trump. Dejando lo futbolístico otra vez al margen, con la sonada victoria del Chelsea sobre el PSG, otra de las imágenes para el recuerdo llegó en el momento de levantar el trofeo por parte de los ganadores.

Donald Trump felicitó al Chelsea, cedió el trofeo para que su capitán lo levantase y... cuando todos pensaban que se iría para dejarle los focos al club campeón, allí se quedó. Las caras de los jugadores 'blues' era un poema, entre la extrañeza, lo incómodo y el desagrado de más de uno por tener que compartir momento con Trump.

Las cosas de Trump (II): el Mundial, la FIFA y el 'Nobel de la Paz de marca blanca'

De Mundial a Mundial. Del de clubes al de selecciones, siempre con EEUU como escenario y siempre con Donald Trump como protagonista. Porque Washington sirvió, hace escasas fechas, como sede del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol de 2026 de EEUU, México y Canadá. En la capital estadounidense, el presidente del país no solo ejerció de anfitrión y casi maestro de ceremonias, también fue uno de los premiados.

Donald Trump, con su medalla y el Premio de la Paz de la FIFA FIFA via Getty Images

En su caso, no con un buen grupo ni unos buenos cruces, sino con un premio que si uno fuera malpensado diría que la FIFA creó ad hoc para satisfacerle. Su amigo Gianni Infantino presentó el primer Premio de la Paz y el máximo estamento futbolístico decidió otorgárselo a Donald Trump... apenas semanas después de la 'decepción' de no haber recibido el Nobel de la Paz que tanto ansiaba.

El homenaje, con medalla dorada y todo, reconocía la "acción extraordinaria" de Trump para "promover la paz y la unidad", en palabras del presidente de la FIFA ante un sonriente líder de EEUU, ajeno a todas las bromas surgidas de inmediato por el 'premio de consolación'.

Laporta y su eufórico corte de mangas en Arabia

Es difícil que en un recopilatorio de momentos estrafalarios o llamativos no aparezca Joan Laporta. Entre los hits de 2025 del presidente culé hay uno básico que nos obliga a regresar a comienzos de año: su célebre corte de mangas a Dios sabe quién en plena Supercopa de España en Arabia Saudí.

Tras un encendido abrazo con Enric Masip, el gesto del corte de mangas se convirtió en meme desde el minuto 1. Lo más curioso es que no respondía a ningún calentón por un gol, o un penalti polémico.

Se trataba del modo con el que Laporta tuvo a bien celebrar el gesto del Consejo Superior de Deportes de permitir la inscripción cautelar de los futbolistas culés Dani Olmo y Pau Víctor, cuya participación había quedado suspendida debido a los problemas económicos y de equilibrio financiero del club culé. Una liberación que el president no dudó en celebrar a su manera.

Lewis Hamilton y la muerte de 'Roscoe' en su año más triste

Los 'otros' momentos del deporte también incluyen historias tristes que no tienen por protagonista al propio deportista. El gris debut de Lewis Hamilton con Ferrari en 2025 ha sido uno de los grandes titulares del año en Fórmula 1, pero posiblemente no sea lo más duro del año para el siete veces campeón del mundo.

A mitad de temporada, Hamilton compartía la noticia de que su perro, 'Roscoe', estaba en estado crítico. Poco después, confirmaba la noticia de su muerte con un mensaje en sus redes donde detallaba haber tenido que tomar "la decisión más difícil de mi vida".

Conocida en el mundillo del motor su unión con 'Roscoe', la noticia causó impacto en el paddock y en las redes, donde se sucedieron los mensajes de apoyo a uno de los pilotos con más tirón dentro y fuera de la parrilla. "Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo", culminaba Hamilton.