Choque frontal entre Óscar Puente y el Mago More, excolaborador de José Mota: "Se burla de mí"
Este país no te lo acabas.
España es un país que no te lo acabas y buena prueba de ello es que en X se puede encontrar una discusión entre un ministro un emprendedor que fue actor en los programas de José Mota.
El ministro Óscar Puente ha tenido un encontronazo en la red social de Elon Musk con Mago More, emprendedor, mago y conocido por salir en los programas de José Mota en TVE.
Puente vio un titular donde More era el protagonista y decía que una chica estuvo dos años sin tomarse un café en España y acabó comprándose 15 pisos. "No os riais. Es que además de emprendedor, es mago y hace magia. Nada por aquí, nada por allá. Dos años sin tomar café y…tachannnnnn, 15 pisos", ha respondido el ministro de Transportes.
Esto ha llegado a las pocas horas a More, que le ha dedicado un vídeo a Puente: "Antes de burlarse de un ciudadano en redes conviene leer bien. Como mago que fui, el truco de la historia es que se ha creído un titular de clickbait sin leer la noticia".
Ha explicado More que él se refería al caso de Marina, una mujer boliviana que limpiaba casas durante 14 horas al día y logró ahorrar para la entrada "de su primer piso barato 50.000 euros concretamente".
"El ahorro más el alquiler del primero pagaron el segundo y así sucesivamente en un proceso de años. Lo hizo ahorrando cada euro y privándose de todo tipo de ocio. Eso incluye los famosos cafés", ha señalado.
Para More, ridiculizar esta historia es ridiculizar "la cultura del esfuerzo que usted desde su coche y residencia oficial parece haber olvidado". Para acabar ha contado de dónde viene la palabra ministro: "Usted está para servirnos, para trabajar a favor de los ciudadanos no para trolearnos".
La respuesta de Puente
El ministro ha respondido a su propio mensaje en X con un vídeo de Pantomima Full y un mensaje.
"La verdad es que yo me mofaba de un titular risible y que contiene además un mensaje muy peligroso: 'Eres pobre porque quieres y además eres tonto'. No conocía de nada al mago emprendedor. Pero viendo lo que hace y lo que dice, sin querer, me acordé de esto de Pantomima Full", ha escrito.
El vídeo es una parodia de un emprendedor que anima a los empleados de una compañía a ir con ilusión a su terrible puesto de trabajo.