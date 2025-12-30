Raúl, agricultor: "Te dan ese dinero pero ahora tú tienes que demostrar que estás en la agricultura"

El relevo generacional en el campo se ha ido frenando con el paso de los años. En el Foro Global de Agricultura 2025, la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, sostuvo que solo el 8,6% de los propietarios de explotaciones agrícolas son jóvenes menores de 40 años.

Ante tal situación, se abrieron las ayudas para nuevos agricultores. En Extremadura, por ejemplo, está dirigida a todas las personas físicas o jurídicas y explotaciones de titularidad compartida, inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura bajo una serie de condiciones: haber cumplido los 18 años y no tener más de 41 en la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, entre otras.

Raúl ha sido uno de los beneficiarios de ayudas: "Porque a ti te dan ese dinero pero ahora tú tienes que demostrar que estás en la agricultura", comienza explicando en una entrevista en la cuenta de Tiktok, @olvidados_podcast.

Uno de los requisitos que le imponen es estar mínimo 5 años como autónomo y argumenta que si te da dos UTA's -siglas de Unidad de Trabajo Agrario, clave en las ayudas para la agricultura, que se refiere al tiempo a trabajo completo de una persona que repercuten en la cuantía de la subvención a jóvenes agricultores- -"tienes que tener una persona contratada", subraya el joven agricultor.

En referencia a la persona contratada añade que "durante no sé cuántos jornales tienes que ponerle, era como una persona contratada durante todo el año, los seguros sociales", asegura.

Raúl advierte que la ayuda conlleva una serie de gastos que "no solamente es dinero para ti, que muchas veces dirás bueno vale pues entre los gastos que me conlleva estos cinco años a lo mejor se me van 30.000 euros o se me van 40", apostilla.

No obstante, finaliza su intervención haciendo una lectura positiva de la subvención: "Pero bueno la idea es que puedas funcionar, compres tierra, inviertas y que con fuerza de cosecha pues vayas solventando bueno cubriendo esos gastos y creciendo en tu empresa", concluye.