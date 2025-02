Toda la verdad sobre la supuesta "agresión" de un cámara al novio de Ayuso: una farola tuvo la culpa

La visita este lunes al juzgado de Alberto González Amador, investigado por presunto fraude fiscal y falsedad documental, ha dejado un titular inesperado. Cuando el novio de Isabel Díaz Ayuso abandonaba el edificio, el empresario ha sufrido un duro golpe por parte de un cámara de televisión, que grababa en ese momento su salida tras no declarar ante la jueza. En las imágenes se ve perfectamente cómo González Amador choca contra la cámara del profesional y se duele instantes después de este accidente.

Sin embargo, Ayuso ha aprovechado la circunstancia para decir que su novio ha sido "agredido". "Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto", ha trasladado Díaz Ayuso en declaraciones a los periodistas desde Extremadura.

Así, la dirigente ha criticado que todo valga en torno a ella y ha culpado a la Delegación de Gobierno por no haber sido "capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras".

"Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?", se ha preguntado.

Lo cierto es que el novio de Ayuso no ha sido agredido deliberadamente. Las imágenes de otros compañeros muestran que el cámara camina hacia atrás muy cerca de González Amador. En un momento dado, sin darse cuenta, choca de espaldas contra una farola y es en ese momento cuando el empresario recibe el golpe con la cámara. Es decir, no ha habido intención voluntaria de provocar ese incidente.

Sin embargo, algunos parecen estar dispuestos a sacar rédito de este momento. Daniel Esteve, líder de Desokupa, ha dicho que el cámara "tiene pinta de perroflauta" y anuncia que irá "a por él", dando a entender que el golpe ha sido provocado.