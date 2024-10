Trabajo plantea bonificar la conversión de empleo parcial a tiempo completo por la rebaja de jornada

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto este viernes a los agentes sociales bonificar la conversión de contratos a tiempo parcial en empleos a tiempo completo dentro del proceso de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas de menos de 10 trabajadores para la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas.

Tras una nueva reunión de la mesa de diálogo social para la rebaja de jornada, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que esta medida es uno de los "tres elementos capitales" que conforman el llamado 'Plan Pyme 375'.

Los otros dos elementos, ya adelantados en la reunión anterior de la mesa, son los de bonificar los contratos indefinidos que realicen las pymes de menos de 10 trabajadores como consecuencia de la aplicación de la rebaja de la jornada laboral; y la puesta en marcha de planes de asesoramiento y guías sectoriales que tengan en cuenta las características de cada sector, en principio de la mano de los servicios públicos de empleo.

En este sentido, ha señalado que Trabajo ha desplegado una serie de centros de orientación y emprendimiento gracias a los fondos europeos, que son los que el Ministerio quiere que acompañen a los pequeños empresarios en la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales.

Pérez Rey ha indicado que hay muchas pymes del comercio y la hostelería donde abundan los contratos a tiempo parcial, por lo que Trabajo propone bonificar los incrementos de jornada para ayudar a las empresas de menos de 10 de trabajadores a que puedan aplicar la rebaja a las 37,5 horas semanales.

"Vamos a impulsar el empleo de calidad y vamos a impulsar que la reducción de jornada sea un estímulo para la creación de empleo. Pero no sólo queremos incentivar la creación de nuevos empleos indefinidos derivados de la reducción de jornada, sino que lo que queremos hacer es también estimular que los contratos a tiempo parcial puedan transformarse en contratos a tiempo completo como consecuencia de la reducción de jornada", ha subrayado Pérez Rey.

El secretario de Estado de Trabajo ha afirmado que buena parte de las empresas pequeñas, especialmente del sector del comercio o de la hostelería, tienen mucha contratación a tiempo parcial. "Por lo tanto, tienen un margen más que importante para incrementar la jornada como consecuencia de la reducción de jornada. Esto hace que la reducción de jornada no sólo puede ser una oportunidad para crear más empleo, sino que, además, es una buena oportunidad para dejar atrás los trabajos a tiempo parcial de corta duración", ha explicado.

Pérez Rey ha indicado que las bonificaciones por la creación de puestos de trabajo indefinidos no serán iguales que las que se darán por el incremento de la jornada, pero no ha dado cifras. "Le pedimos también a las organizaciones patronales y sindicales que hagan algunas consideraciones sobre cuál debería ser la cuantía para evitar que las bonificaciones se conviertan en un peso muerto", ha apuntado el secretario de Estado, que ha mostrado su disposición a diseñar conjuntamente dichas bonificaciones.

Registro horario

Pérez Rey ha indicado que en la mesa de hoy se ha dado una especial atención al registro horario para que la legislación en materia de tiempo de trabajo se cumpla. Este registro, junto a la reducción de jornada, el 'Plan Pyme 375' y el derecho a la desconexión digital, constituyen el perímetro de la negociación, que ha quedado "sellado" ya y sobre el que Trabajo ha trasladado a los agentes sociales un documento escrito.

El Gobierno ha insistido en la necesidad de que ese registro horario sea electrónico, que no sea fácilmente manipulable, y que sea "interoperable" por parte de la Inspección de Trabajo para poder verificar si se cumple o no con la normativa en materia de tiempo de trabajo.

"Es evidente que una obligación como la del registro horario necesita un desarrollo reglamentario mucho más extenso, que tenga en cuenta las singularidades sectoriales, las particularidades de cada uno de los trabajadores o que, de algún modo, tenga en cuenta que puede haber incluso algunas categorías donde el registro tiene que funcionar de una manera diversa", ha apuntado Pérez Rey, que ha avanzado que hace algunas semanas se constituyó un grupo de expertos para que ayude en ese desarrollo reglamentario y poder así combinar la reducción de jornada "con su plena eficacia".

Preguntado por cuándo entrará en vigor el nuevo registro, Pérez Rey ha afirmado que, por cuestión de tiempos, lo hará cuando esté también vigente la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. "Pero nada nos evita empezar a trabajar ya para garantizar el desarrollo reglamentario adecuado", ha añadido.

Asimismo, ha dejado claro que Trabajo no se plantea el registro horario como una medida alternativa a la reducción de jornada, pues no contempla que las 37,5 horas no vayan a ser aprobadas por el Parlamento.

Con la propuesta escrita de hoy, Trabajo entiende que el Gobierno ha desplegado ya todas las medidas de esta mesa. "Están todas negro sobre blanco, negociamos con papeles encima de la mesa y esperamos la respuesta de las organizaciones", ha asegurado Pérez Rey, que ha añadido que está "especialmente interesado" en que CEOE "estudie con detenimiento y mimo" el 'Plan Pyme 375' y diga si se necesita alguna medida adicional de apoyo o de estímulo a la pequeña empresa.

Pérez Rey ha asegurado que Trabajo explorará todas las posibilidades para alcanzar un acuerdo, dejando claro que el compromiso de rebajar la jornada a 37,5 horas semanales en 2025 es "irrenunciable".

La amenaza de los sindicatos

Por su lado, CCOO y UGT han lamentado que la mesa de diálogo social lleve reuniéndose desde hace más de nueve meses y la postura de la CEOE siga siendo la misma: negar la reducción de jornada por ley y querer que se siga negociando por convenio colectivo.

Por esta razón, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha avisado de que si CEOE no se posiciona tras el documento entregado por el Ministerio de Trabajo este viernes, acabarán con el proceso de negociación. "El Gobierno tiene que actuar para que realmente esta medida se cumpla", ha insistido, a la vez que ha amenazado con más movilizaciones.

Respecto al documento del 'Plan Pyme 375', los sindicatos no han querido hacer observaciones porque la propuesta del Gobierno no ha sido explicada durante la reunión y se ha entregado al final de la misma, según han criticado.

No obstante, han insistido en que la entrada en vigor de la reducción de la jornada "no se puede retrasar de manera reiterada" y han urgido al Gobierno a actuar e ir a "medidas eficaces".

En relación al registro horario, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha insistido en que la medida no se puede aplazar, ya que cada semana hay seis millones de horas extras que no se han cotizando, lo que supone un impacto de más de 3.250 millones de euros.

"Esta situación no se puede tolerar. Debe implantarse un registro que no genere este abuso", ha reclamado Luján, a la vez que ha pedido sanciones "fuertes" para las empresas que incumplan la jornada laboral.