Xabier Fortes cuenta por primera vez su gran bronca con Pedro Sánchez: "Poco después de que él llegara a Moncloa..."

El periodista Xabier Fortes, actual presentador del espacio "La Noche en 24 horas", ha desvelado este lunes que su gran bronca con un político fue con Pedro Sánchez poco después de que el actual presidente del Gobierno llegara a La Moncloa.

En una entrevista en El País, donde el gallego cuenta que "todos los partidos" le han echado de la televisión pública, Fortes dice que tuvo un gran enfrentamiento con el PSOE por la fecha de un debate electoral. "Mi mayor enfrentamiento fue precisamente con Moncloa al poco de llegar Pedro Sánchez por un famoso debate electoral. Intentaron cambiar la fecha de un debate para, supuestamente, favorecer la estrategia de Sánchez, y yo dije que la fecha no se podía cambiar. (...) Ahora algunos me etiquetan de sanchista, cuando la mayor bronca de mi carrera la tuve con Sánchez ya en la Moncloa y con la dirección de RTVE de entonces", explica.

Fortes se muestra orgulloso de este capítulo y lanza un recado a quienes le critican por el supuesto sesgo ideológico de su programa: "Con que hagan la mitad de la mitad de lo que hice yo entonces, oponerme a la dirección de mi cadena y oponerme a los asesores de Moncloa, me doy por satisfecho".

En la misma entrevista, Fortes defiende la pluralidad de la tertulia de su programa y de otras de RTVE ante las de de otros medios públicos. "No deja de sorprenderme que medio con un sesgo marcadísimo den lecciones de ecuanimidad", explica.

Además, no tiene tapujos en contar lo mal que lo pasó hace unas semanas, cuando medios de derechas señalaron públicamente a su hijo por estar trabajando también en RTVE. "Señalar a mi hijo difundiendo su imagen para tratar de hacerme daño es de lo más ruin y miserable que me he encontrado en esta profesión. (...) Mi hijo ha hecho la carrera, ha hecho Erasmus en Bruselas, ha hecho prácticas en varios medios y ha hecho prácticas y un curso de formación en TVE que finaliza dentro de unos días. No tiene culpa de llevar mi apellido. Me ha reconfortado que tanto mi mujer como él lo hayan llevado bien", ha explicado.

Por último, desconoce en qué ha quedado la demanda que interpuso contra él el novio de Isabel Díaz Ayuso por llamarle "defraudador confeso" - "Estoy esperando que se sustancie, pero creo que no va a ir p’alante" - y dice sin decir nada lo que piensa sobre la sentencia contra el fiscal general del Estado. "A mí, con lo poquito que estudié de Derecho en la facultad, me enseñaron que para condenar a alguien hay que tener pruebas o indicios brutales. Que la sociedad juzgue si han aparecido pruebas o indicios", concluye.

Puedes leer la entrevista completa en El País.