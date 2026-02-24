Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 inventos creados por mujeres a lo largo de la historia
Leisure and relaxation in evening. Beautiful lady with long hair sitting on sofa at fireside and reading electronic book. Cozy home. Hobby and pleasure. Cute girl resting.

7 inventos creados por mujeres a lo largo de la historia

Muchos inventos cotidianos, importantes para nuestro día a día, han sido inventados por mujeres profesionales, de médicas a secretarias, estudiantes de ingeniería o naturalistas... ¡que se sepa!

alt="alt="This shot was taken as a reminder of the embarrassment that can be caused when using this stuff and thinking that no one can read the mistake it is supposedly hiding!!""
El 'típex', para corregir los erroresEl líquido corrector  (o 'tipp-ex') lo ideó una secretaria, Bette Nesmith Graham. Buscaba una fórmula para ocultar sus errores como mecanógrafa. Empezó con pintura al temple y lo patentó en 1958.Getty Images
alt="alt="11 November 2025, Saxony, Leipzig: The Frauenkirche church and the towns of Oberlungwitz and Bad Lausick are for sale in the Saxony version of the Monopoly board game. In addition to the well-known landmarks, which replace the train stations from the original game, 22 places from the Free State have made it onto the game board. Which places adorn the board was decided by online voting. Photo: Jan Woitas/dpa (Photo by Jan Woitas/picture alliance via Getty Images)""
  El Monopoly... un juego sobre la desigualdad económicaElizabeth Magie escritora y alumna de ingeniería, quería difundir las teorías económicas de Henry George. Inventó un juego, el 'The Landlord's Game'. Lo patentó en 1903 y de él nació el Monopoly.dpa/picture alliance via Getty I
  Un libro electrónico para llevar más en menosLa española Ángela Ruiz-Robles patentó el 1949 lo que llamó la 'enciclopedia mecánica', pensada para aligerar la carga de los libros escolares y fomentar un aprendizaje más interactivo.Getty Images/Westend61
alt="alt="Patient on an eye surgery""
  La operación de ojos, responsabilidad de una pioneraPatricia Bath es la científica que desarrolló en 1986 la sonda Laserphaco. Permite a los médicos disolver la catarata sin dolor y rápidp, para colocar una lente que mejorar la visión de los pacientes.Getty Images
alt="alt="Kids-boy and girl- watching fishes""
  El acuario, un trozo de mar en el interiorJeanne Villepreux-Power, una naturalista francesa que en 1832 estudiaba al molusco 'nautilus de papel' quería demostrar que no dependía de conchas para sobrevivir. Y así inventó el acuario de cristal.Getty Images
alt="alt="Close-up photo of a female doctor measuring the foot of a newborn baby in the hospital's examination room""
  El test de Apgar, una idea de VirginiaEl primer examen que tiene que pasar un recién nacido se le ocurrió en 1952 a Virginia Apgar, una médica estadounidense, anestesista y pediatra. Observa la evolución, supervivencia y neurología.Getty Images
  El periscopio, para ver fuera del aguaLa neoyorquina Sarah Mather patentó en abril de 1845 una importante innovación naval, lo que ella denominó 'telescopio submarino', un “aparato para examinar objetos bajo la superficie del agua”.Getty Images
