Activan un plan para obtener 200.000 euros reciclando botellas, sale demasiado bien e irrumpen las autoridades

En Rumanía existe un mecanismo para fomentar que la ciudadanía recicle denominado Sistema de Garantía y Devolución (SGR). Forman parte de este sistema los envases de vidrio, plástico o metal no reutilizables en los que se venden las bebidas.

Para comprar los productos adheridos al sistema es necesario pagar un extra de 0,5 lei (aproximadamente 0,10 euros, al cambio actual) en concepto de garantía. Esa cantidad se devuelve si, una vez consumida la bebida, el envase se deposita en los puntos de recogida habilitados en las tiendas o en las máquinas de devolución repartidas por el país. El dinero puede recibirse en efectivo, en forma de vale para compras en tienda o mediante transferencia bancaria.

Como parte de este programa, que entró en vigor en Rumanía el 30 de noviembre de 2023, los comerciantes están obligados a registrarse en el sistema, etiquetar correctamente los envases que pertenecen al SGR y habilitar puntos de recogida.

Aunque la idea a priori parece buena para lograr que los ciudadanos reciclen, pueden surgir problemas como la manipulación de las máquinas para tratar de obtener dinero de forma ilegal.

Tal y como recoge el medio de comunicación rumano Libertatea, ello es precisamente lo que ha ocurrido con una presunta red criminal recientemente detectada por las autoridades rumanas. Los autores de los hechos han obtenido más de un millón de lei (es decir, más de 200.000 euros) reintroduciendo reiteradamente los envases en las máquinas de devolución.

La policía ha identificado a dos hombres de 47 y 30 años y a una mujer de 46 que presuntamente crearon una organización criminal con el objetivo de obtener ilegalmente las garantías procedentes del sistema SGR.

En concreto, el citado medio explica que los presuntos delincuentes "desactivaron los sistemas de compactación en los dispositivos de recolección de envases, lo que habría permitido la reintroducción repetida de los mismos envases y el cobro ilegal de la garantía y la tarifa de gestión".