Un agricultor acaba derribando un molino eólico de 200 toneladas colocado en sus tierras valiéndose de tres tractores

La transición energética es una realidad. El sistema energético se está transformando para dejar atrás los combustibles fósiles y dar paso a las energías renovables, como la solar, la eólica o la hidroeléctrica.

Sin embargo, esa transformación energética está causando problemas entre los agricultores, ya que, como permite la ley, se está llegando a expropiar terrenos para poner en marcha instalaciones de energías renovables.

Un ejemplo de ello ha ocurrido en Jaén, donde la Junta de Andalucía informó en el mes de marzo de que iban a talarse aproximadamente 13.000 olivos para instalar un gran parque solar.

Como respuesta a esa decisión se han convocado diversas protestas por parte de los agricultores de la zona. Una de las más sonadas fue una tractorada en la localidad jiennense de Lopera que reunió a unas 150 personas y 60 tractores.

Sin embargo, en Países Bajos han decidido ir más allá. Tal y como ha publicado el medio de comunicación especializado en el mundo rural Ruralidades.org, un grupo de agricultores neerlandeses ha derribado un molino eólico que se encontraba instalado junto a un caudal de agua.

En concreto, los agricultores utilizaron tres tractores y amarraron a la parte superior del aerogenerador un cable de acero. De esa forma, tiraron al suelo un molino que tenía un peso de 200 toneladas y una altura de más de 100 metros.