Al menos un menor muerto y otros dos en estado crítico cuando se bañaban en una zona de rocas en una playa en Tarragona

Al menos un menor ha perdido la vida y otros dos han resultado heridos críticos al no poder salir del agua cuando se estaban bañando en una zona rocosa en la playa de la Arrabassada de Tarragona, según han informado los equipos de emergencia de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado sus condolencias a los familiares y entorno del fallecido a través de un mensaje publicado en redes sociales y ha deseado una pronta recuperación de los dos jóvenes que permanecen hospitalizados en estado crítico.

"Consternado por el accidente en la playa de l’Arrabassada de Tarragona, donde ha perdido la vida un menor. Mi abrazo y todo el apoyo a la familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Deseo una rápida recuperación a los otros dos menores que se encuentran hospitalizados", ha lamentado el catalán.

Tres han conseguido salir a pie, uno ha fallecido y otros dos se encuentran en estado crítico

El aviso se ha recibido sobre las 15:30 horas, cuando Protección Civil se ha visto obligada a intervenir para ayudar a un grupo de jóvenes que se encontraban en el agua y que tenían problemas para salir de ella.

En el grupo había otros jóvenes, además de los tres afectados. Tres de ellos han conseguido salir por su propio pie del agua, mientras que uno ha perdido la vida y otros dos se encuentran en estado crítico, ya en el hospital.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra, de la Cruz Roja, de Salvamento Marítimo y del Sistema de Emergencias Médicas, quienes han intervenido para ayudar a los jóvenes.