Quién es Virginia Barcones, la directora de Protección Civil a la que Bendodo ha llamado "pirómana"

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, se ha convertido estos días en uno de los rostros protagonistas de la ola de incendios que asola España. La soriana, de 49 años, ha formado parte de la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias que ha ido monitorizando los diferentes fuegos que se han originado en nuestro país en los últimos días. Además, ha comparecido posteriormente en rueda de prensa para dar los detalles de la evolución de cada uno y de los medios desplegados para su extinción.

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Europa Press via Getty Images

En sus últimas intervenciones, Barcones también ha rebatido algunas de las críticas vertidas por el PP sobre la gestión estatal de los incendios, como que las ayudas solicitadas por las diferentes Comunidades Autónomas al Gobierno para sofocar los fuegos han llegado tarde. "No es cierto que no hayan llegado los medios que se han pedido, porque me consta que han llegado", ha expresado hoy mismo.

Barcones rebatía así a las regiones del PP que han criticado al Gobierno por no ofrecerles los recursos solicitados o haber llegado tarde en la petición de ayuda a la UE. Sobre lo primero, Barcones acusó al miércoles a los presidentes de Galicia, Castilla y León y Extremadura, comunidades gobernadas por el PP, de pedir cosas "imposibles" al Estado para intentar crear "discursos ficticios" sobre una presunta falta de medios en la respuesta a los incendios. "Me preocupa seriamente que en vez de estar a apagar los incendios, estamos a reescribir las historias. La historia es clara y está documentada", afirmó Barcones.

Sobre la demanda de ayuda internacional, la directora de Protección Civil recordó que la petición del PP de contar con recursos extranjeros se hizo el 15 de agosto, cuando ya desde un día antes trabajaban sobre el terreno dos aeronaves Canadair francesas.

"Hoy podemos tener un despliegue sin precedentes en nuestro país, donde nueve países del mecanismo europeo y Andorra están poniendo medios aéreos, medios terrestres, todo tipo de medios. Yo lo único que he hecho ha sido defender la dignidad de Protección Civil y emergencias", dijo.

La defensa de Barcones no ha gustado, sin embargo, en el PP. Hasta tal punto que el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, le ha llegado a tildar hoy jueves de "pirómana". Una palabra completamente desafortunada en un momento de máximo dolor y preocupación por todas las hectáreas quemadas, los cuatro fallecidos que ha dejado el fuego y los incendios que todavía siguen activos. "La directora general de Protección Civil es una pirómana más, se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos, así es imposible dar solución a los problemas", ha señalado Bendodo.

La directora de Protección Civil no ha dudado en responderle. "¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas (...) Aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe, porque nosotros estamos trabajando hasta el último aliento, hasta que se apague el último de los incendios", ha expresado.

Virginia Barcones ocupa su cargo desde diciembre de 2023 en sustitución de Francisco José Ruiz Boada. Estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y es funcionaria habilitada estatal de la Administración Local en la subescala de Secretaría-Intervención.

Virginia Barcones, cuando era delegada del Gobierno de Castilla y León en 2021 Europa Press via Getty Images

En el marco de la política, ha sido secretaria - interventora de diversos ayuntamientos, vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Soria entre 2009 y 2012, concejala del Ayuntamiento de Berlanga de Duero y diputada en la Diputación Provincial de Soria entre 2007 y 2015. Después, pasó a ser procuradora en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones autonómicas de 2015 y de 2019 y llegó a ser en algunos momentos viceportavoz del grupo parlamentario socialista en esta Cámara.

Más recientemente, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, fue delegada del Gobierno en Castilla y León entre junio de 2018 y abril de 2019 y desde octubre de 2021 hasta su posterior incorporación como directora de Protección Civil. Cargo por el que cobra unos 105.000 euros anuales, según el Portal de Transparencia.

Virginia Barcones, junto a Pedro Sánchez en un acto del partido Europa Press via Getty Images

En el plano personal, está casada y es madre de un niño de 15 años llamado Guzmán. "Algunos intentan que te sientas una madre horrible por conciliar", aseguraba en una entrevista a EFE en 2019 con motivo del 8-M. Además, lleva afiliada al PSOE desde 1998.