Un padre y su hija aparecen muertos en su casa en Gerena (Sevilla): las autoridades no descartan ninguna hipótesis

Tragedia en Gerena, Sevilla. Un padre de 50 años y su hija de 20 años han sido hallados muertos en su casa este viernes. Ha sido la madre quien, tras volver de trabajar en un centro cercano al lugar de los hechos, ha hallado el cuerpo de ambos. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, aunque se cree que el padre habría matado a la joven y que después se habría suicidado.

El aviso lo ha recibido Emergencias 112 sobre las 14:30 de este viernes, cuando la esposa y madre ha llamado para alertar del hallazgo, tras ver que ninguno de ellos reaccionaba. El suceso ha ocurrido en una casa situada en la Avenida de la Estación. Posteriormente, se ha confirmado la muerte tanto del padre como de la hija. El equipo de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

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