Alain, jubilado de 74 años, con pensión de 4.800 euros gracias a su negociete: "Nos regalamos unas vacaciones en la montaña"

Alain es un jubilado francés de 74 años que ha conseguido encontrar un negocio que le está reportando grandes ganancias con las que complementa su pensión de jubilación: convertir su jardín paisajístico de 3.800 metros cuadrados en un pequeño camping.

El negocio es todo un éxito. Cada año, recibe en su terreno (situado en la población de Trébeurden) aproximadamente un centenar de reservas, siendo el mes que transcurre entre el 15 de julio y el 15 de agosto la fecha más demandada.

El hombre descubrió en el año 2021 la plataforma HomeCamper que conecta a viajeros con anfitriones privados que ofrecen espacios en sus propiedades para acampar. Y no se lo pensó dos veces, convirtió su amplio jardín en un camping.

En declaraciones al medio de comunicación francés Le Figaro, Alain ha destacado al respecto que "me gusta el contacto con la gente, soy sociable, así que pensé: ¿por qué no acogerlos en mi casa?".

Respecto a lo que ofrece su propiedad a los campistas, el jubilado ha señalado que "tenemos una piscina climatizada, un gran jardín sin vecinos... E incluso caballos en el campo de al lado. Es muy relajante, a la gente le encanta".

Además, el pequeño camping de Alain también cuenta con aseos exteriores, ducha solar, cocina equipada con placas de inducción, frigoríficos, vajilla… y hasta tumbonas y una pista de petanca.

Esos servicios, según el hombre, hacen que "la gente puede sentirse como en casa". De hecho, Alain ha contado que "algunos vuelven cada año, recibo llamadas para las fiestas y mi cumpleaños. Uno de ellos incluso se ha convertido en amigo".

En términos económicos, el precio del camping de este jubilado es de 25 euros por noche para dos personas, sin importar que duerman en tienda de campaña, autocaravana o caravana. "La plataforma cobra una pequeña comisión de 2 o 3 euros por reserva, pero no es mucho", ha precisado el hombre.

De esa forma, Alain obtuvo en 2024 la nada desdeñable cantidad de 5.200 euros, lo que le permitió complementar su pensión para alcanzar unos 4.800 euros al mes. Ese dinero, le ha posibilitado continuar invirtiendo en servicios para el camping. "Hemos comprado barbacoas, tumbonas... Y en invierno, nos damos el lujo de irnos de vacaciones a la montaña o al sol", ha expresado el jubilado.