Una pareja británica consigue hacer de su autocaravana vieja una elegante casa de vacaciones en Benidorm: "Mejor que cualquier sitio de Reino Unido y más barato"

Vista frontal de una autocaravana aparcada con unas vistas fabulosas al océano en la hermosa isla de Berneray, North Uist, en las Hébridas Exteriores, Escocia.

Una pareja británica compró una caravana por tan solo 3.000 libras (3.400 euros) debido a su mal estado. Poco después, ha logrado convertirla en una elegante casa de vacaciones en Benidorm. Y ha compartido el proceso de transformación en su cuenta de TikTok @villamar.gemmanicky, que ya acumula cerca de 75.000 seguidores.

En una de las publicaciones, titulada 'Lo transformamos en nuestro hogar', la pareja muestra el antes y el después de la caravana, ubicada en un camping de la turística ciudad española, a solo 40 minutos del aeropuerto más cercano. En el vídeo, se aprecia cómo un espacio desgastado y poco atractivo se convierte en una vivienda moderna, equipada y acogedora.

"Nuestro pequeño sitio", escribieron sobre las imágenes de la reforma, en las que se muestra un exterior cuidado con un patio ordenado, un cobertizo con lavadora y un interior que incluye una elegante cocina, una sala de estar que parece muy cómoda, dos dormitorios y un cuarto de baño.

Entre los beneficios de su estilo de vida en Benidorm destacan el clima, "soleado la mayor parte del año", así como los el bajo coste del sitio donde están alojados: "Mejor que cualquier sitio del Reino Unido y más barato".

Los usuarios de TikTok quedaron impresionados con el cambio y no dudaron en dar la enhorabuena a la pareja: "¡Se ve absolutamente increíble, disfrútenlo!". Otros, más curiosos, preguntaron por las tarifas de las parcelas donde tienen aparcada la autocaravana. Una pregunta a la que los británicos responden sin dudarlo: "Las tarifas del sitio son de 5.300€ y compramos directamente".

Su historia no solo inspira a quienes sueñan con una segunda residencia en el extranjero, sino que demuestra que, con algo de creatividad y planificación, una casa vacacional de ensueño puede ser más asequible de lo que muchos creen. Eso sí, hay que estar dispuesto a convivir en un espacio reducido, aunque igualmente cómodo.