Alertan de la nueva estafa que ataca a los que se mudan en verano: "No son empresas de mudanzas"

Las mudanzas son uno de esos momentos incómodos para todo el mundo aunque también esperanzadores: una nueva vida, nuevo hogar y expectativas renovadas. Aunque se pueden producir en cualquier momento del año, es cierto que tanto junino como septiembre son los momentos en los que más mudanzas se producen, y por tanto, hay que andarse con ojo por diversos motivos.

Como tantas veces les recordamos, las estafas son una constante en cualquier orden y en casi cualquier ámbito de la vida. Se han convertido en una gran plaga que afecta a todo el mundo por igual y ante las que si no se presta mucha atención, puedes convertirte en víctima en un instante.

Pues bien, en Francia, estas prácticas se han acentuado en los últimos tiempos, y la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraude (DGCCRF) ha señalado el 'modus operandi' de estos delincuentes.

La policía antifraude francesa asegura que "más de dos tercios de las empresas inspeccionadas presentaron anomalías", aunque puntualizan que esto no quiere decir que haya dos tercios de empresas de mudanzas que cometan fraudes, ya que deben existir denuncias para catalogarlo como tal. Sin embargo, señalan que aun así les permite analizar las malas prácticas".

¿Y cuáles son estas? Pues bien, se refieren a varias técnicas: comparar ofertas de mudanzas y gracias a ello, recopilar datos personales (como direcciones y ubicaciones), que posteriormente se venden a otras empresas sin el consentimiento del cliente, con el objetivo de que estas "le ofrezcan sus servicios", apuntan.

Pero estas no son las únicas prácticas, ya que entre la mala praxis de estas empresas, también se esconde una gran falta de transparencia, como no estar "inscritas en el registro de transportistas de mercancías por carretera", algo que definen como preocupante, ya que las personas que contratan sus servicios les confían todo lo que tienen en su casa. Y lamentan que muchos clientes "no se dan cuenta de que no son empresas de mudanzas, sino simplemente personas con un camión y que, por lo tanto, transportarán toda tu vida".

Como método de detección, desde el organismo alegan a que los clientes contraten los servicios de empresas de mudanzas profesionales y oficiales, comprobando que constan en el registro nacional de transportistas. "En segundo lugar, usted y la empresa de mudanzas deben detallar las tareas de las que son responsables". Por otro lado, también piden que se especifiquen claramente cuáles son las tareas concretas que la empresa de mudanzas debe llevar a cabo.

Y por último, señalan que no se debe permitir ningún cambio de presupuesto: "El precio presupuestado es definitivo; no hay posibilidad de que la empresa le pida cargos adicionales posteriormente. El precio que se fijo sigue siendo el precio final".