Antonia, obligada a jubilarse con 28 años cotizados, pensión de 800 euros: "No llego a fin de mes, me dijeron que había trabajado bastante"

En España, la situación de muchos jubilados es crítica. "¿Quién la fuerza a jubilarse, Toñi?", pregunta Sonsoles Onega en su programa Y ahora Sonsoles, para el canal de televisión Antena 3. La respuesta de Antonia, una jubilada que reúne más de 28 años cotizados, refleja la situación límite de muchos españoles que reciben la pensión. Ella, cobra en este momento 800 euros. "Me dijeron que no podía seguir".

"A mí me dicen que me tengo que jubilar con 65 años y 7 meses, pero yo le pregunté si podía seguir trabajando, y me dijeron que no, que no podía". Ella cuenta que, en aquel momento, tenía 28 años cotizados. Pero, "no porque no haya trabajado. Es porque no me tenían asegurada en otros sitios", aclara.

"Yo desde los 14 años no he parado, y a los 43 tuve mis primeras vacaciones", sentencia. Tal y como relata, ha trabajado en bares, en peluquerías, en una residencia de ancianos, también limpiando casas". "¿Hasta los 43 años sin vacaciones?", cuestiona la presentadora claramente impactada. A lo que la entrevistada responde contundente: "Ninguna".

Luis Gravia, un economista que participaba en la tertulia televisiva, explica que "hay pensiones no contributivas", que, en este caso, asegura que "es la solución". "El problema son las reglas del juego, que tú cumples 77 años y medio, y es potestad de la empresa seguir contando con tus servicios o no", asegura conversando con la afectada.

"Luego además tenemos la parte de sostenibilidad del propio sistema", introduce. "En el sistema en el que estamos, la gente, cada vez vive más años". Por tanto, "la gente que está cotizando por el lado de abajo de la pirámide está en una situación más precaria", explica. "Es un tema bastante delicado y que, para mí, es uno de los elementos más importantes de nuestra sociedad, que son los mayores", ultima.