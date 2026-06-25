Asier Madarieta, geólogo e investigador: "En España podría darse un doblete sísmico, pero en magnitudes bastante más bajas que en Venezuela"

Doblete sísmico. Se trata de un concepto que no habrás escuchado en muchas ocasiones y que seguramente prefieres olvidar. Las imágenes que llegan desde Venezuela son catastróficas, y en las últimas horas no se deja de repetir el nombre de este fenómeno, como si se tratase de una suerte de maldición o de castigo.

Algunos expertos se muestran desconcertados ante la catástrofe y aseguran que el doblete sísmico es un fenómeno inusual. Asier Madarieta, geólogo e investigador en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), aclara a El HuffPost que "no es frecuente, lo normal es que haya un terremoto y vaya acompañado de réplicas, que son terremotos de menor magnitud".

En el caso de Venezuela, ambos temblores se han producido con una diferencia de 39 segundos. Pero no es necesario que el lapso sea tan corto. "El tiempo geológico es muy largo, incluso puede haber una diferencia de días para que sea un doblete", detalla Madarieta. El experto intuye que en el país caribeño se habrá sentido "como si fuera un solo temblor".

¿Sería posible un terremoto similar en España?

Teniendo en cuenta estos detalles, muchos se preguntan si un doblete sísmico tan devastador podría suceder en España. Asier Madarieta es claro al respecto: "Un doblete podría darse, pero siempre en magnitudes bastante más bajas".

En Venezuela ha habido un primer temblor de magnitud 7,2 y un segundo de magnitud 7,5. Para que se produzca un terremoto de 7,5 ha sido necesario que se active un segmento de falla de hasta 150 kilómetros, y "en España y en el mar circundante las fallas apenas llegan a esos valores", afirma el investigador de la Universidad del País Vasco.

"Normalmente las fallas no se rompen en su totalidad, lo hacen en segmentos. Y no hay fallas suficientemente grandes", continúa Madarieta. Por lo tanto, para que se dé el doblete la posibilidad sería "mucho más baja".

Otra cuestión relevante tiene que ver con las tasas de deslizamiento de cada lugar. "En esta zona de Venezuela, entre la parte del caribe y la sudamericana, hay un desplazamiento de 2 centímetros, mientras que en España la zona más activa tiene un movimiento máximo de 5 milímetros", expone el geólogo, que se refiere a los movimientos sísmicos que se registran entre el Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán.

Este desplazamiento es cuatro veces menor al de Venezuela. "Y si nos vamos a estructuras concretas, incluso menor", matiza Madarieta, que insiste en señalar que un fenómeno así "es poco probable" en España.