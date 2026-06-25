Un geólogo alerta del peligro de colapso tras el doblete sísmico de Venezuela: "El terremoto no mata, son los edificios"

Un geólogo de Estados Unidos responde sobre el verdadero peligro del terremoto en Venezuela

El terremoto de Venezuela puede ser de los peores del siglo. Cientos de edificios han colapsado y se especula con una cifra de hasta 100.000 muertos, aunque es algo que aún debe confirmarse.

Se trata de un doblete sísmico con un primer temblor de magnitud 7,2 y un segundo de 7,5, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Precisamente un experto del USGS se ha pronunciado sobre el peligro de estas situaciones. La mayoría de personas creen que el riesgo se encuentra en el propio terremoto, pero según el geólogo estadounidense William Yeck, existe otra clave a tener en cuenta.

"No es el terremoto lo que mata, sino los edificios", ha declarado Yeck a la CNN. "Es el derrumbe de estos edificios lo que puede provocar una pérdida catastrófica de vidas", ha añadido.

Según este mismo experto, en Venezuela predominan los "edificios de mampostería sin refuerzo", que acaban colapsando con mayor facilidad que las construcciones de otros países como Japón. Yeck apunta a la laxitud de las normas de construcción como principal culpable de que esto suceda.

Edificios más afectados en el terremoto

Los edificios más antiguos son los que tienen mayores opciones de colapsar y causar grandes daños. El ingeniero civil Kenneth O'Dell ha explicado en la CNN que en Venezuela muchas construcciones datan de la década de los 70, cuando existía una normativa aún más blanda.

"Los tipos de edificios que se verán afectados son las estructuras de hormigón de edificios vulnerables, que probablemente fueron construidos de acuerdo con versiones antiguas de los códigos de construcción vigentes en Venezuela", advierte O'Dell.

Los edificios que se han construido posteriormente no tienen por qué verse tan afectados, en principio, ya que en los últimos años Venezuela ha adoptado normas como las del Instituto Americano del Hormigón.