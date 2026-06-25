Raúl Pérez, experto del Instituto Geológico y Minero, sobre el terremoto de Venezuela: "Es muy inusual, no es ciencia ficción pero casi"

Las imágenes que llegan de Venezuela tras el doblete sísmico que ha azotado el país en la madrugada de este 25 de junio siguen generando inquietud en la comunidad internacional, que ya se moviliza para prestar ayuda al país. Pero la consternación también llega a la comunidad científica. Raúl Pérez, experto en tectónica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es bastante claro en conversación con El HuffPost.

"La misma falla ha disparado dos terremotos. Es una barbaridad, una cosa muy inusual", destaca el especialista. "Es imposible predecir un terremoto y también es imposible anticipar que se van a producir dos terremotos principales como estos. No es ciencia ficción, pero casi. No creo que nadie diseñe planes de emergencias pensando en un escenario como este", enfatiza.

El norte de Venezuela es una zona de bastante actividad sísmica. Allí están friccionando dos placas tectónicas, la placa del Caribe y la placa sudamericana. En esta zona hay una falla de desgarre, "el movimiento es horizontal, las placas no están chocando entre sí, sino deslizándose la una junto a la otra por fricción. Una de ellas se mueve hacia la izquierda respecto a la otra", continúa.

Este tipo de movimiento entre placas tiene sus particularidades: no son estrictamente paralelas. Las fallas, además, se dividen en segmentos que pueden comportarse de una forma relativamente independiente (por la geometría, el tipo de roca, etc). Raúl Pérez detalla que lo que se ha roto es un segmento de la falla de San Sebastián que llevaba un siglo acumulando tensión.

La energía que se llevaba conteniendo durante un siglo, liberada en menos de un minuto

"La falla de San Sebastián se ha roto solo en un tramo, lo que conocemos como segmento. Ese segmento llevaba aproximadamente un siglo acumulando deformación y, por lo tanto, mucha energía. El Servicio Geológico venezolano conoce bien esa zona", destaca el investigador del IGME.

Los segmentos de las fallas suelen separarse entre barreras, una suerte de contención geológica que hace que cuando un segmento se rompe (provocando un terremoto), el movimiento de la placa se contenga. Cuando hay un terremoto suele haber réplicas, pero que en este caso se haya producido un doblete sísmico es lo llamativo.

Precisamente ese fenómeno es lo que hace que Raúl Pérez considere que la falla se haya roto en dos tramos, una rotura como consecuencia de la primera. "Ha saltado una barrera hacia arriba. Ha roto un "parche" de arriba. Eso de abajo arriba no lo había visto nunca", incide. De ahí que se hayan dado dos terremotos de elevada magnitud en un margen de apenas 39 segundos, que es lo que ha llamado la atención al especialista.

Si la segunda fractura hubiese sido horizontal eso habría provocado que el segundo terremoto hubiese desplazado su epicentro unos cientos de kilómetros. No ha sido así, y eso es lo que más le ha preocupado a Pérez. El primer terremoto golpea las estructuras de los edificios, las deteriora. El segundo terremoto, de intensidad similar y epicentro cercano, es lo que hace que muchos colapsen.