Birthe, joven de 23 años: "Me gustaría tener un colchón de al menos 6.000 euros, pero me resulta difícil ahorrar de forma disciplinada"

Hablar de dinero sigue siendo un tema incómodo para muchos jóvenes, pero cada vez son más quienes deciden hacerlo con franqueza. Birthe, una joven residente en Países Bajos de 23 años que trabaja como responsable de comunicación en una ONG, ha puesto cifras y sensaciones a una realidad compartida por buena parte de su generación.

Según cuenta Birthe, llegar a fin de mes no es un problema, pero crear un colchón de ahorro sí lo es. La joven gana unos 2.200 euros netos al mes pero no considera que sea un sueldo especialmente alto ––teniendo en cuenta que el salario medio en Países Bajos es de 3.666 €/mes según el SEPE–– aunque sí que es suficiente para vivir con cierta tranquilidad.

“Llevo poco tiempo en el puesto y, sobre todo, me gusta mucho lo que hago. Escribo, organizo campañas y siento que tiene un propósito social”, explica según recoge el medio Flair. Vive con su pareja, que trabaja como chef y cobra alrededor de 2.100 euros netos, en un piso de alquiler a las afueras de la ciudad por el que pagan 950 euros mensuales.

El paso de independizarse

El problema, reconoce, llegó cuando dejó la casa de sus padres. “Antes tenía mucho más control sobre mis finanzas. Desde que nos mudamos, los gastos parecen haberse duplicado”. A ello se sumaron el depósito del alquiler, la compra de muebles y pequeños gastos para acondicionar la vivienda, lo que redujo de golpe su capacidad de ahorro.

Uno de los factores que más pesa en su presupuesto es la alimentación. Entre la compra semanal y las comidas fuera, el gasto mensual se sitúa entre los 450 y 500 euros, a lo que hay que sumar unos 100 euros más en comida para llevar o cenas fuera en los meses más intensos de trabajo. “Intento planificar menús, pero no siempre lo consigo”, admite.

Aunque no tienen coche —se mueven en bicicleta o recurren al coche compartido—, los gastos fijos del hogar, incluyendo energía, telecomunicaciones y seguros, rondan los 1.300 euros al mes. Al final, el margen es escaso. “Intento ahorrar 200 euros cada mes, pero rara vez lo consigo tres meses seguidos. Siempre aparece algo: un cumpleaños, una escapada o una factura inesperada”.

Viajar es su mayor tentación

Actualmente, Birthe tiene unos 3.000 euros en su cuenta de ahorros, una cifra que le genera inquietud. “Francamente, me parece muy poco. Me gustaría tener un colchón de al menos 6.000 euros, pero me resulta difícil ahorrar de forma disciplinada”. Ha probado trucos como las transferencias automáticas a la cuenta de ahorro, aunque reconoce que a veces acaba devolviendo el dinero a la cuenta corriente cuando surge una urgencia.

El verano pasado gastó unos 1.800 euros en un viaje a Portugal con amigos. “No es una barbaridad, pero cuando no tienes un fondo de emergencia, se nota después”. Aun así, intenta relativizar y no castigarse en exceso. “Pagamos todo, vivimos bien, pero me molesta no tener una reserva real. Si pasara algo, no sé cómo lo gestionaríamos”.