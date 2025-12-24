Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El empresario José Elías dice que los jóvenes para ser felices necesitan 40.000 euros al mes y Ferran Adrià le responde con una sentencia inolvidable
Han vuelto a recuperar un momento muy sonado.

Ferran Adriá y José Elías
Ferran Adriá y José Elías.GETTY / YOUTUBE

El chef Ferran Adrià, conocido por su revolucionaria cocina en el restaurante El Bulli y considerado uno de los chefs más innovadores del mundo, ha dado una contundente respuesta a José Elías, fundador de Audax Renovables, dueño de La Sirena y de más de 100 empresas por todo el mundo, después de que este señalase qué es lo que, a su juicio, quieren los jóvenes.

La charla tuvo lugar en mayo de 2024 en el podcast Búscate la vida, pero la están recuperando ahora cuentas de TikTok como Finanzas Diarias.

En ella, José Elías afirmaba que "están muy frustrados los chavales porque ellos para ser felices necesitan 40.000 al mes". 

"Tú le dices a un chaval o a una chavala y una chavala necesita ir de Prada, viajar a... porque es lo que ven cada día", afirmaba el empresario. Una afirmación ante la que saltaba rápidamente Adrià: "Pero esto... en España sólo hay un 5% que gana más de 60.000 euros. La gente normal es que no sabe ni lo que es Prada. Estamos hablando de un nivel...".

El 5,3% de los españoles gana 60.000 euros o más

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, tan solo el 5,23% de los ciudadanos tiene un sueldo igual o superior a los 60.000 euros brutos anuales, la mayoría concentrada en el tramo entre 60.000 y 150.000 euros.

"¿Tú no ves a chavales intentando vivir vidas que no les pertenecen?", insistía José Elías, ante lo que el chef insistía en su idea: "Lo aspiracional para la gente normal, la gente de barrio como yo, no es Prada. Es Armani como mucho. El Armani normal. Lo que pasa que al final cada uno tiene que decidir. El tema es que lo sepa". 

"El otro día estaba en un restaurante en el que se come muy bien. Una chica trabajando de 30 años y estaba con un amigo y le hice estas preguntas: '¿Tú tienes pensado qué vida quieres tener? ¿Y has pensado el dinero que necesitas para esto?'. Dice: 'Vale 100.000 euros al año", relataba Adrià, que subraya que "no es tan fácil ganar 100.000 euros": "Hasta el punto de que 150.000 euros creo que es un 1,5% de la población española". 

Un 0,7% de los españoles gana más de 150.000 euros

Los datos muestran que el cocinero tiró incluso por lo alto, dado que, según datos recientes de la Agencia Tributaria y análisis de 2024 y 2025, en España alrededor de 160.000 a 175.000 personas declaran ingresos superiores a 150.000 euros anuales, lo que representa aproximadamente el 0,7% del total de contribuyentes.

"Tú vives en otro mundo eh. Tú vives en otro mundo y yo también. Tú vives en Plutón y yo vivo en Marte, pero no estamos en la Tierra", insistía Adrià.

