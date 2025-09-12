Cambian a una profesora de escuela 23 veces en 23 años hasta que dice basta: "Me jubilo pronto, arruinaron mi carrera"

Una escuela diferente por curso en 23 años. Una profesora de Italia ha tenido que recurrir a la justicia tras haber pasado por 23 colegios diferentes en 23 años, logrando finalmente una victoria judicial, aunque tarde. "Me jubilo pronto, han arruinado mi carrera", lamenta la mujer, de 53 años, en Fanpage.it.

Originaria de Nápoles, la mujer fue destinada a Latina, un lugar que, aunque se encuentra relativamente cerca, suponía elegir entre mudarse de ciudad o viajar todos los días hasta el trabajo. Sin embargo, ante ambas opciones, la profesora decidió alquilar una habitación de hotel, así como a contratar a un chófer que la llevara.

En total, el alojamiento y los gastos mensuales oscilaban entre los 600 y 700 euros. "Me veía obligada a contratar un chófer privado para desplazarme por el centro o la provincia de Latina, que no está tan bien comunicada como otras ciudades más grandes", afirma la misma, que critica que este estilo de vida le ha afectado no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico.

De hecho, la mujer lamenta que esta situación le ha llevado a padecer fascitis plantar, una inflamación del ligamento que une el talón con los dedos, que ha tardado varios años en arreglar. Tras años de lucha y después de contactar con un abogado, la mujer pudo conseguir un puesto fijo.

"Tras diez años con un puesto fijo, logré acercarme a casa, pero solo gracias a mi abogado", señala la docente, que explica que miles de docentes tuvieron que pasar por lo mismo. Según relata su abogado, todo fue culpa de las clasificaciones de 2016, las cuales se "caracterizaron por la falta de transparencia y control humano sobre el algoritmo que las gestionaba. Y los criterios eran irracionales porque, en algunos casos, había puestos disponibles en el sur, pero los profesores eran enviados a otros lugares".