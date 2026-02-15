La AEMET confirma un cambio de tendencia y lanza esta previsión para la próxima semana en España

Hablar de 2026 y meteorología se ha convertido en algo muy repetitivo. El viento, el frío, las fuertes lluvias y las nevadas llevan algo más de un mes siendo protagonistas en buena parte de España.

El paraguas, el abrigo, la bufanda o los guantes se han convertido en nuestros grandes aliados con este inicio de año plagado de borrascas. Pero la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya habla de un cambio de tendencia a partir de la próxima semana.

Pese a que el viento ha sido la gran preocupación de este sábado en una buen parte de la España peninsular, el organismo público ha confirmado que ya se ve la luz al final del túnel.

Cambio del patrón atmosférico

En su predicción para las próximas tres semanas, la AEMET ha revelado que hay un cambio de tendencia a partir de la próxima semana, con un tiempo más estable y unas temperaturas máximas que ascenderán.

"Durante la semana del 16 al 22 de febrero habrá un cambio del patrón atmosférico dominante con respecto a las semanas previas: las borrascas circularán por latitudes más altas, de manera que en buena parte del sur y este de la Península, así como en los archipiélagos, las precipitaciones serán en general escasas, menos abundantes de lo normal para esta época del año", ha señalado.

"En Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos, por el contrario, las lluvias serán más abundantes de lo habitual. Las temperaturas, en la mayor parte de la Península y Baleares, serán superiores al promedio normal de estas fechas. La excepción será el suroeste y las islas Canarias orientales", ha contado en su previsión.

Aunque es verdad que hay una alta incertidumbre para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, la AEMET adelanta que, con la información actual, "lo más probable es que las temperaturas se encuentren, en general, en torno a los valores propios de la época".

"Las precipitaciones serían escasas en la mayor parte del territorio, salvo en el tercio norte y en puntos del área mediterránea y Baleares, donde podrían registrarse lluvias", ha añadido, aunque reitera que hay que seguir futuras actualizaciones.

Para el próximo martes 17 de febrero, la AEMET ha avanzado que se prevé que "persista un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, si bien con el paso de frentes dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del extremo norte peninsular, y con precipitaciones en Galicia, área cantábrica y entorno pirenaico".

"En el resto de la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares al principio se darán cielos nubosos con una tendencia a despejar; con cielos poco nubosos o despejados ya desde el principio en Canarias, extremo sur peninsular y resto del Mediterráneo", ha confirmado.