Clara Tiscar: "Las mujeres escuchamos más 'true crime' porque nos vemos como posibles víctimas" 

"Hola, criminópatas". En un panorama saturado de contenidos 'true crime', Clara Tiscar ha logrado algo poco común: narrar historias estremecedoras sin perder de vista la humanidad. En esta conversación con El HuffPost, la creadora del exitoso pódcast Criminopatía reflexiona sobre los límites éticos del 'true crime', la revictimización, el papel de los medios en la investigación de homicidios y la necesidad de justicia más allá de los tribunales. Con una mirada crítica y empática, Tiscar nos invita a pensar en lo que hay detrás de cada caso: estructuras sociales, silencios incómodos y una sociedad que, a veces, prefiere mirar hacia otro lado.

Como buena escritora, Tiscar no solo relata crímenes. Ella los analiza, los cuestiona y los matiza. Dice que su inmersión en la criminología le ha llevado a entender la complejidad del mal, las fallas del sistema, y la necesidad de contar para prevenir. Asegura que siempre piensa en el impacto que tendrá su podcast en las víctimas y que, a veces, soñar con un caso sin resolver puede quitarle el sueño.

¿Qué has aprendido del ser humano hasta hoy narrando 'true crime'?

Por un lado, que tenemos maldad, pero a mí me interesa más la otra parte. La parte de la inteligencia, la parte de la ciencia, todo lo que hacemos para evitar esa parte mala del ser humano. También estoy viendo todos los agujeros que hay en la legislación. Me sorprende la estructura mental que tiene la gente. El machismo estructural, el cómo se trata a las mujeres como las mujeres siempre son las víctimas de los crímenes... Estoy descubriendo que todo esto es mucho peor de lo que yo pensaba. Hay cosas que están pasando que igual no tendrían que pasar.

Me da la sensación de que hay una parte de la sociedad que es adicta al 'true crime' y otra parte que lo considera poco ético ¿Tú crees que se revictimiza a los afectados al narrar sus casos?

Me parecen interesante el debate. Entiendo que exista ese pensamiento y entiendo que también depende de quién lo haga y cómo lo haga. Yo hablo de cómo lo hago yo. Lo que intento es no revictimizar, no culpar nunca a la víctima. Soy súper consciente de que no solo hay una víctima. Todas las personas que quieren a esa persona, sus padres, sus hermanos, su pareja, también son víctimas. Sé que explicando su historia podemos estar hurgando en su dolor, pero el objetivo es evitar que vuelvan a pasar.

"Si yo tuviera que documentar el caso de Bretón para hacerlo de nuevo, leería su libro" Clara Tiscar

Por una parte, la sociedad debe tener este tipo de información porque al final somos nosotros los que ponemos las leyes. Las ponen los políticos, pero somos nosotros quienes les votamos. Veo necesario explicar que no siempre se hacen las cosas bien para comparar. Cuando se hacen mal lo explicas para que se solucione el error y que no vuelva a pasar. Yo sí lo veo necesario, la verdad es que sí.

Entre las propias víctimas también veo dos maneras muy diferenciadas de actuar... En el caso de la familia de Marta del Castillo, por ejemplo, se ha querido hablar de ello públicamente, narrar los hechos y que tuviese difusión. Y en el caso de Gabriel, su madre está luchando para que las plataformas no produzcan documentales o series sobre el asesinato.

Yo creo que lo que ella pide no es que no se haga 'true crime' o que no se explique su historia. Ella lo que pidió es que no se hiciera un documental contando con la persona que asesinó a su hijo. Evitar eso lo veo totalmente lógico. No quería que esta señora tuviera voz, ganara dinero o que la blanquearan en este aspecto. A veces se intentan justificar diciendo que lo hicieron porque tienen un trauma de infancia. Pero hay mucha gente que tiene traumas y que no hace estas cosas, entonces para mí son injustificables. Creo que cuando cuentas con el asesino y le haces un libro, un documental o una entrevista corres un riesgo.

Precisamente hubo una polémica hace poco respecto al libro de José Bretón. Bajo tu punto de vista ¿Crees que debería poder publicarse?

Es otro tema que me genera controversia. La censura no me gusta, pero creo que hay que tener filtros. Que tú tengas libertad de expresión no implica que yo tenga la obligación de escucharte. Lo que están diciendo en este caso es que con este libro está revictimizando a la madre de sus hijos, que al final era su objetivo. Él hizo daño a sus hijos para hacerle daño a ella. Entonces, darle voz a través de un libro y darle derecho a pedir perdón o a que explique cómo lo hizo...Existe el derecho a la libertad de expresión, pero también está el derecho de ella. Cuando tenemos que ponerlos en una balanza, para mí pesan más los derechos de ella como víctima que los de él. Él es un asesino condenado y ella es una víctima. Si yo tuviera que decidir a quién le dejo libertad de expresión, en este caso se la daría a ella.

Clara Tiscar

Por eso a mí no me parece bien y más porque lo publicaba a través de una editorial, que no era una auto publicación en Amazon que nadie controla. Puedo entender el interés, pero si ella pide que este libro no se publique, tenemos que hacerle caso a ella. Si yo tuviera que documentar el caso para hacerlo de nuevo, leería el libro. Por suerte, no lo había escrito aún. Pero sí, siempre que hago un caso y hay libro de un protagonista intento leerlo y tener todas las versiones posibles.

Me consta que lo que te motiva es la criminología, el proceso de investigación policial... Se me viene a la cabeza el caso de Ana Julia Quezada. Cómo tuvieron que vivir los agentes ese giro de los acontecimientos en secreto mientras ella aparentemente era otra 'víctima' de la historia.

Este caso me parece muy interesante. Es decir, interesante a nivel de investigación y lo que se reflejaba en los medios. Es lo que dices, Ana Julia salía con el padre y siempre daban una imagen que en la realidad ellos -la Guardia Civil y los padres- ya sabían que no era así. Por eso me parece tan interesante. Los agentes les pidieron que le siguieran el juego y que continuaran haciendo como si no pasara nada para poder conseguir las pruebas contra ella y detenerla. Entonces a mí me parece un buen ejemplo de a veces lo que nos enseñan en los medios o lo que nosotros mismos vemos no es la realidad y como sociedad lo tenemos que aprender. Es un buen ejemplo de que las investigaciones dan la vuelta y que te están contando una cosa en los medios, pero muchas veces la realidad es que está pasando otra.

¿Te has auto censurado en el podcast en alguna ocasión?

A la hora de seleccionar casos. Nunca elijo casos que me den poco recorrido a la hora de explicar una investigación. Un caso en el que pillan a alguien matando a otra persona yo no lo contaría porque no vería nada que contar. Al final yo explico cómo la Policía, la ciencia, la inteligencia humana acaba encontrando a la gente que mata. Y para mí eso es lo interesante de todo esto. No le llamaría censura, pero sí que intento ser muy cuidadosa. Siempre intento pensar qué sentirá o qué pensará la madre, la hermana, las víctimas que quedan vivas, la familia de esa persona. Intento no ofenderles.

"Podríamos hacer la prescripción de un caso desde que se encuentra el cadáver y no desde que desaparece la persona" Clara Tiscar

¿Si pudieses entrevistar a un asesino a quién sería? ¿Qué le preguntarías? Me llama la atención si sabrían explicar cómo fueron capaces de cometer algunas atrocidades.

No me lo he planteado nunca, no lo sé. Pero sí, eso que comentas también me genera curiosidad. Una cosa es un arranque y otra muy diferente que exista una planificación. En su caso tuvo que pensarlo, comprar todo lo que necesitabas para dormir a los niños, hacer una hoguera... Le preguntaría que cómo no se ha dado cuenta en ningún momento de lo que está haciendo. Creo que una persona así no puede contar nada interesante.

¿Cómo es posible que existan tantos casos, en muchas ocasiones mediáticos, que no se hayan llegado a resolver?

Es que parece mentira ¿eh? Realmente con toda la tecnología y todos los medios que tenemos hoy en día, que haya casos que no se terminen de cerrar… Pero claro, yo respecto al caso de Marta del Castillo, por ejemplo, considero que está resuelto. Es verdad que no han encontrado el cadáver, pero es un buen ejemplo de un caso que ya no se puede juzgar, pero sí que se ha seguido investigando.

No tiene sentido que prescriba y que la familia se quede sin respuesta porque a nivel judicial ya no se puede hacer nada. Es una cosa que me parece fatal y aunque no puedas ya juzgar a alguien yo creo que debemos tener la obligación de dar respuestas. O sea, el objetivo de una investigación no tendría que ser tanto castigar a quien lo ha hecho, sino saber qué ha pasado. Si puedes quitar a esa persona de la circulación para evitar que lo haga más, pues estupendo. Pero para mí el primer objetivo sería obtener respuestas. Entonces, cuando un caso prescribe y te quedas sin respuesta porque no se puede condenar a nadie es súper injusto.

"Tienen mucha más relevancia las desapariciones de las clases sociales más acomodadas" Clara Tiscar

Por eso digo que el caso de Marta del Castillo es todo lo contrario, porque está juzgado, están condenados, están a punto de poder salir de la cárcel con los años que han pasado ya... Y todavía siguen buscando el cadáver. Es un caso que creo que debe ser único en España, uno en el que la policía sigue poniendo medios por un caso que ya no van a juzgar. Una vez me escribió un chico porque hacía años que un familiar suyo había desaparecido en el pueblo y todos tenían sospechas de una persona. Nunca se hizo una investigación criminal y años después se encuentran el cadáver, lo identifican como el familiar de este chico, pero le dicen que no van a perseguir ni van a juzgar a nadie porque ha prescrito.

Es injusto. Ha prescrito pero lo has encontrado ahora. Igual podíamos hacer la prescripción desde que lo encuentras y no desde que desapareció, porque antes no le has hecho ningún caso. Entonces, claro, hay casos mediáticos que no se han resuelto, pero es que muchos están prescritos y no van a poder perseguirlos.

La prensa tiene mucho poder en este sentido porque tiene la capacidad de hacer que un caso se vuelva mediático o no, pero otras veces simplemente a la gente hay sucesos que le impactan y sucesos que pasan de largo ¿Por qué sucede esto?

Hay muchísimos que impactan y otros que pasan sin pena ni gloria y la gente prácticamente no se entera. Siempre se ha dicho esto del síndrome de la mujer blanca, sobre todo en Estados Unidos. Es un tema social. Cuando se percibe que la persona es un estrato social más bajo parece que implica que tenga un estilo de vida más peligroso, porque siempre vive más al margen. La delincuencia o la drogadicción en barrios marginales no impacta igual. Ese tipo de casos tienen menos relevancia.

'Criminopatía'

Creo que la sociedad inconscientemente piensa que la víctima estaba expuesta a que le pasara algo así en algún momento. No, es que le ha pasado por ser prostituta… Ya, pero no sabemos qué ha llevado a esa mujer a necesitar ejercer la prostitución. Ya te digo, socialmente, económicamente, culturalmente tienen mucha más relevancia las desapariciones de las clases sociales más acomodadas. Diana Quer, por ejemplo, era hija de una familia bien, y se puede comparar con la desaparición de Caroline del Valle en Barcelona, que era una niña que ya había tenido problemas con la Fiscalía de menores, que faltaba mucho al cole, que se pasaba el día en la calle… Está comprobado que a esa desaparición no se le da tanta importancia como a la que una chica que aparentemente lleva una vida más ‘correcta’, digamos.

Antes hablábamos de víctimas de primera y de segunda, pero he caído también en que como sociedad también tenemos a asesinos de primera y de segunda. Es curioso cómo se trató el caso de Daniel Sancho aquí en España.

Con este caso he visto cosas que me han hecho alucinar... Es que he visto gente dándole consejos. Personas diciendo "Dani chico, esto no lo puedes decir". A ver, por favor, que es un asesino, no le podemos hablar con este cariño a un asesino porque con Bretón, por ejemplo, no lo haríamos. Además, se ha intentado no solo blanquearles, sino darle la vuelta y decir que el pobre era una víctima. No puedes decir que es una víctima después de todo esto.

"He visto a tertulianos decir a Sancho: "Ay, Dani, esto no lo puedes decir". Por favor, es un asesino, no le podemos hablar con este cariño" Clara Tiscar

No he visto el documental, pero sí he visto los típicos trocitos que se extraen y que muestran y me pareció poco afortunado. Rodolfo Sancho en vez de hablar por su nombre sobre la víctima se refería a él como 'esta persona' o era muy despectivo hablando. Le hizo un flaco favor. Todo el mundo hubiera entendido que como padre quieras y defiendas a tu hijo, pero hay cosas que son indefendibles y tiene que saberlo. Pero sí, en los medios he visto a tertulianos decir "ay, Dani no hagas esto o no digas lo otro que no te beneficia". Surrealista.

¿Has tenido pesadillas con alguna investigación?

Sí. A veces me estreso a media noche pensando en si la Policía hizo esto o lo otro… Como si yo fuese a resolver el caso. Pienso ¿habrán mirado las antenas de los móviles? (ríe) He soñado mucho con varios. Y tampoco puedo evitar llevar los casos a mi vida y no hacer esto porque a tal persona le pasó tal, tal y cual. Lo intento relativizar, pero tengo mucha información y toda junta. Es difícil sacármela de la cabeza e intentar gestionarlo.

¿Crees que la fiebre del 'true crime' es temporal o que ha llegado para quedarse?

A ver, yo creo que como todas las modas, pasará. Ahora tenemos como un pico en el que todos escuchan true crime, ponemos cualquier plataforma y lo único que hacen es estrenar true crime, pero yo creo que habrá un momento en el que ya no será tan heavy. Yo creo que no va a dejar de existir como género, pero que sí que en algún momento esto que está subiendo tanto empezará a normalizarse y acabará bajando, supongo.

Varios estudios reflejan que las mujeres son las mayores consumidoras de ‘true crime’ ¿A qué crees que se debe?

Sí. En mi caso mi público es mayoritariamente femenino. Igual un 80% son mujeres y de esas igual el 70% están entre 35 y 55. Creo que los hombres históricamente siempre han tenido su interés puesto en seguir más los deportes e igual no tienen tiempo para escuchar más cosas. Las mujeres podrían escuchar muchas otras cosas, pero creo que escuchan 'true crime' porque todas hemos sido víctimas en algún momento. Estoy segura. Todas hemos sido víctimas de un tocamiento, de una palabra… Creo que nos vemos muy vulnerables y nos sentimos posibles futuras víctimas. Creo que de alguna manera escuchando los casos queremos aprender a evitar que eso pase.

"Las mujeres escuchamos 'true crime' porque todas hemos sido víctimas en algún momento" Clara Tiscar

Yo intento no enfocar en la víctima, pero si sabes que a x mujer le pasó x cosa en un callejón oscuro lo mismo aprendemos de los ‘errores’ de los demás- que no son errores- e intentas evitar ciertas situaciones. Tengo la sensación también de que queremos que se haga justicia y que escuchemos estos episodios para tener esa catarsis de justicia. Creo que es una cuestión muy propia del género femenino. Tiene algo de comunión entre mujeres, hermandad… No sé cómo explicarlo.

¿De qué caso te gustaría escribir un guion para que se convirtiese en una serie o en una película?

Mira, hay uno que me impactó muchísimo y que pensé, si tuviera capacidad de hacer un documental o una investigación periodística sería de esto, pero me daría mucho miedo porque es una ambición super bestia. Es un caso internacional. Se trata del caso de Amy Lynn Bradley. La víctima es una chica que desaparece en un crucero en el en el Caribe, pero después de esto ven a la chica varias veces, con lo cual llegan a la conclusión de que alguien la ha secuestrado para venderla como esclava sexual.

Empecé a tirar del hilo y descubrí que existen las vacaciones sexuales. Consisten en que un señor va a un sitio y le ponen una chica de compañía cada día y tiene 7 diferentes o dos al día, depende lo que pague. En las páginas donde se anunciaba todo esto salía una foto de una chica que parecía ser la desaparecida del barco y de otras más que resultaron ser también chicas que habían desaparecido en distintos países del mundo. Es decir, existen noticias de sus desapariciones con sus mismas fotografías. El problema es que es muy muy complejo y sucede en aguas internacionales. Creo que se cambiaría el mundo con esta investigación. Me pareció de las cosas más bestias.