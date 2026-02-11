"Es febrero de 2020": Un CEO de una empresa especializada en IA alerta de que el impacto que viene es "mucho mayor que el del coronavirus"

Muchos son escépticos con las "amenazas" de la inteligencia artificial (IA), precisamente por el aluvión de las mismas a todas horas, ya sean de expertos, gurús o de los propios CEO de OpenAI, Google o Anthropic. Si no paran de repetirlo y avisar, es que no será para tanto y es solo hype para atraer más capital y usuarios.

Sin embargo, otras voces avisan que, al menos esta vez, la cosa viene seria de verdad, como Matt Shumer (48), CEO de HyperWrite, que ha publicado un ensayo viral donde sostiene que el impacto de la inteligencia artificial será "mucho mayor que el Covid". "Esto se siente como febrero de 2020", asegura. Tiene claro que la disrupción ya ha empezado y afectará a millones de empleos, especialmente de cuello blanco.

En un texto titulado Something Big Is Happening (Algo grande está ocurriendo), difundido el martes en X, Shumer asegura que los nuevos modelos de IA pueden realizar ya todo su trabajo técnico. La publicación superó los 40 millones de visualizaciones en menos de 24 horas y generó un intenso debate dentro y fuera del sector tecnológico.

"No estamos prediciendo nada, ya ha ocurrido"

Shumer explica que escribe el ensayo para familiares y amigos que le preguntan por la IA y a quienes, hasta ahora, respondía con cautela. Esta vez no.

"No estamos haciendo predicciones", escribió. "Te estamos contando lo que ya ha ocurrido en nuestros propios trabajos y te advertimos que eres el siguiente", ha dicho para aquellos que volverán a ese argumento de "qué va a decir un CEO de una empresa de IA".

Según Shumer, muchos profesionales fuera del entorno tecnológico siguen menospreciando la IA porque su experiencia se limita a versiones iniciales de ChatGPT. Pero, sostiene, los modelos actuales son "irreconocibles respecto a los de hace seis meses".

El directivo describe un salto cualitativo tras probar los últimos modelos orientados a programación, como los desarrollados por Anthropic y OpenAI. En concreto, menciona Opus 4.6 y Codex GPT-5.3, diseñados para tareas avanzadas de ingeniería de software.

La comparación con la pandemia

La analogía con febrero de 2020 no es casual. Shumer recuerda cómo, en cuestión de semanas, la percepción de una amenaza lejana dio paso a una transformación global sin precedentes. Para él, la IA está en ese punto previo a la explosión generalizada.

"El potencial de lo que la IA cambiará es mucho mayor que el Covid", afirma. Su experiencia personal, asegura, fue decisiva. Describe cómo un modelo reciente de OpenAI no solo ejecutaba instrucciones, sino que tomaba decisiones con algo que percibió como "juicio" o "criterio". Afirma que puede indicar a un agente de IA qué desea y "alejarse cuatro horas del ordenador" para encontrar el trabajo completado correctamente.

No es el único que lanza la alerta

Supongo que no hace falta decirlo. Lo vivimos cada día al leer un artículo del tema, escuchar un podcast o ver un vídeo de YouTube sobre IA.

El diagnóstico no es aislado, aunque hay que cribar entre los mayores expertos y "padres" de la IA, como por ejemplo, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, que ha advertido en distintas intervenciones públicas que la IA podría eliminar hasta el 50% de los empleos de nivel inicial y de oficina en los próximos uno a cinco años.

En la misma línea, el CEO de xAI, Elon Musk, ha señalado que los trabajos que no impliquen tareas físicas son especialmente vulnerables a la automatización acelerada. Y eso antes de que llegue la otra revolución, más lenta: la robótica.

La investigación económica empieza a respaldar parte de estas preocupaciones. Informes recientes de consultoras y organismos multilaterales estiman que entre el 20% y el 40% de las tareas actuales podrían automatizarse parcial o totalmente en esta década.

Entre el entusiasmo y el escepticismo

El ensayo ha recibido el respaldo de figuras como Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, que respondió: "Gran explicación. Totalmente de acuerdo". También el inversor David Haber, socio general de A16z, elogió el análisis como un buen consejo profesional.

Pero no todo es entusiasmo. Algunos usuarios han recordado que los sistemas actuales siguen presentando problemas conocidos: alucinaciones, errores factuales e inexactitudes en contextos complejos.

Shumer insiste en que no es momento de pánico, sino de adaptación. "Este podría ser el año más importante de tu carrera", escribe. Y añade una advertencia práctica: quien llegue a una reunión diciendo que ha hecho en una hora con IA un análisis que antes llevaba tres días será "la persona más valiosa de la sala".

Un breve margen de ventaja

En una segunda publicación en LinkedIn, el CEO reconoció que hasta ahora ofrecía "la respuesta segura" cuando le preguntaban por la IA. "Porque la verdadera suena loca. Ya no quiero hacer eso", afirmó.

Su tesis central es que todavía existe una ventana en la que muchas empresas subestiman el cambio. Y esa ventana se está cerrando.