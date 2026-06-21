Crees que eres educado al preguntar, pero quizá practicas el 'boomerasking': por qué este gesto tan común provoca que la otra persona se sienta usada, según la psicología

Una de las formas más habituales de iniciar una conversación de forma educada es preguntarle algo a la otra persona. Sin embargo, hay que tener cuidado con qué se pregunta y de qué forma. De lo contrario, se puede caer en el 'boomerasking' y causar malestar e incluso indignación en el interlocutor.

La psicóloga Alison Wood Brooks, de la Harvard Business School (EEUU), y Michael Yeomans, del Imperial College de Londres (Reino Unido) califican como "boomerasking" a esas preguntas que acaban funcionando como un boomerang, es decir, que regresan a quien la lanzó.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS, ambos expertos publicaron en 2025 un artículo científico llamado Boomerasking: Responder a tus propias preguntas en el que se describía una secuencia conversacional en la que alguien primero formulaba una pregunta, permitía responder brevemente a la otra persona responda y luego respondía a su propia pregunta.

El problema de esa forma de actuar es que, aunque las preguntas suelen parecer educadas al demostrar interés en lo que va a decir el interlocutor, el 'boomerasking' puede hacer que la otra persona se sienta usada al pensar que quien ha hecho la pregunta únicamente la ha realizado para dar su respuesta.

Esa clase de preguntas pueden ser frustrantes para la persona que las recibe, ya que en un primer momento es invitada brevemente en la conversación y posteriormente (con la respuesta de quien ha efectuado la pregunta) es excluida de la misma.

Las tres formas de 'boomerasking'

En concreto, Alison Wood Brooks y Michael Yeomans han identificado en su estudio tres formas de 'boomerasking':