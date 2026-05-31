Las claves para que las conversaciones sean "todo un éxito", según un experto en comunicación: "Se consigue con preguntas abiertas y empatía"

Mantener una buena conversación parece algo sencillo, pero muchos expertos aseguran que gran parte de las personas cometen errores sin darse cuenta que dificultan la conexión con los demás, como no prestar atención a lo que se cuenta o interrumpir.

Pero hay uno en concreto que a más de uno le hace perder la paciencia y las ganas de seguir con la conversación. Se trata de convertir constantemente las experiencias ajenas en historias propias, algo que puede generar la sensación de que no se está escuchando o importando realmente la otra persona.

"A mi también me pasó"

Fernando Miralles, experto en comunicación, ha hablado sobre este comportamiento en uno de sus vídeos publicados en su cuenta de TikTok @fermiralles. Advierte sobre una frase muy habitual en reuniones, comidas o cenas: "¿En serio te pasó esto? Pues fíjate que a mi me sucedió lo mismo".

Aunque este tipo de respuestas suelen hacerse con intención de empatizar, el especialista señala que en realidad pueden provocar el efecto contrario. "Todo te lo llevas a tu propio terreno y haces que los problemas que te cuenta la otra persona los traes a ti mismo como si fueras más importante", explica.

El error

Según el experto, muchas personas creen que compartir una experiencia similar ayuda a crear cercanía, pero cuando esto ocurre constantemente la conversación deja de centrarse en quien está hablando.

El resultado es que la otra persona puede sentir que no está siendo escuchada realmente o que sus emociones quedan en segundo plano. "Entonces a tu pareja le está pasando este problema y tú acabas hablando de lo que te pasó a ti", ejemplifica.

Este comportamiento, muy frecuente en conversaciones cotidianas, suele producirse de manera automática porque el cerebro busca conectar experiencias propias con lo que escucha. Sin embargo, llevado al exceso puede hacer que la conversación pierda empatía.

La importancia de las preguntas abiertas

Frente a este hábito, el experto propone un cambio que puede mejorar notablemente la calidad de las conversaciones. Se trata de sustituir las respuestas centradas en uno mismo por preguntas abiertas. En lugar de responder contando una experiencia personal, recomienda frases como: "¿En serio te ha pasado esto? ¿Cómo ha sido? ¿Y cómo te has sentido?".

Este tipo de preguntas permiten que la otra persona se exprese con más libertad y sienta interés genuino por parte de quien escucha. Además, ayudan a profundizar en las emociones y generan una conversación mucho más cercana.

La empatía como clave de la conexión

El especialista insiste en que escuchar activamente y mostrar empatía son dos elementos fundamentales para crear conversaciones agradables y relaciones más sanas. "De esta manera, con preguntas abiertas y generando empatía, haces que la otra persona esté muchísimo más a gusto", asegura

En vez de buscar respuestas perfectas o consejos inmediatos, muchas veces las personas solo necesitan sentirse escuchadas y comprendidas. Por eso, aprender a dejar espacio al otro y evitar convertir cada conversación en algo propio puede marcar la diferencia en cualquier conversación.