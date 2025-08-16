Descubren el mayor depósito de lingotes de más de 2.000 años de antigüedad en el lugar más inesperado

Un grupo de arqueólogos ha logrado un descubrimiento único en el mundo. El equipo de investigadores del Museo del Monasterio Franciscano de Tolisa (Bosnia), ha indagado en un río y ha dado con docenas de lingotes de metal abandonados.

Gracias a varios buceadores, indagaron en las profundidades, muy cerca del río Sava, y se encontraron de lleno con un tesoro de la Edad de Hierro, con más de 2.000 años de antigüedad.

Se trata de la mayor acumulación de lingotes de hierro que jamás se habían registrado en el país. Son piezas bipiramidales que llevan dos milenios bajo el agua y están datadas entre los siglos I y II a. C.

El primero que dio con ello fue un aficionado. Pedro Matkić. Mientras miraba las aguas turbias del río, se cruzó con algo que le llamó la atención y quiso que los expertos indagaran en ello.

Tras avisarles, realizaron una expedición a la zona, aprovechando que había bajado el caudal del río y se encontraron con un tesoro inédito en todo el país. Necesitaron dos días para poder dar con los objetos y poder sacarlos en recipientes con agua destilada. Una práctica habitual para poder conservar lo mejor posible cada pieza.

Según ha recogido el medio alemán Mellebonne, las autoridades del museo han asegurado que solo se había conservado un lingote de estas características en Croacia y "dos o tres" en Eslovenia. "Se han encontrado cantidades mayores en Francia, Alemania, Hungría y Rumanía", han expresado.

El hallazgo sirve ahora para poder investigar qué rutas comerciales se estaban realizando, con el que se puede destacar el papel trascendental que tenía este tipo de prácticas en la época.