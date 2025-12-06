Descubre 5 paquetes "entregados" en la basura, aparecen 50 personas reclamándolos y el repartidor puede ser el más inocente de la historia

Benny Nicolaisen encontró unos cinco paquetes "entregados" en un cubo de la basura. Lo que no se esperaba es que más de 50 personas se pusieran en contacto con él para reclamarlo. En declaraciones recabadas por el medio de comunicación danés Fyens, el protagonista asegura que encontró la correspondencia por casualidad. De camino a su trabajo, "cuando fue a tirar los restos de su comida, pude ver que había muchos nombres y direcciones, y que había diferentes paquetes dentro".

"Pensé que debía de haber alguien que tiró algo por diversión o que no quería los paquetes. Luego le hice unas fotos y las publiqué en la red social Facebook", cuenta en la entrevista. Esto hizo que la gente contactara con él "como loca". Por el momento, la publicación ha recibido unas 400 reacciones y 50 comentarios, y más de 60 personas la han reposteado.

Tal y como reza la publicación, él mismo entregó uno de los paquetes en las manos de su dueño original. El resto lo ha gestionado una empresa de distribución, que "se ha sorprendido un poco". Su CEO, Hans Peter Nisseen, asegura que es cauteloso a la hora de acusar a sus trabajadores.

"No sospechamos que el distribuidor tenga algo que ver con esto", asegura en conversación con el medio de comunicación. "No puedo descartar nada, pero no tengo motivos para creerlo, porque es un distribuidor estable que entrega su producto todas las noches", asegura al ser preguntado por el responsable de la entrega de los paquetes perdidos. Asimismo, recuerda que su empresa no ha recibido ninguna queja por el momento.

Por último, el empresario ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a sus clientes al informar que este tipo de robos pueden ocurrir con "una raridad increíble". "Hay muy pocos casos. Entregamos miles de paquetes cada noche, y es muy raro que tengamos este problema", explica. "Siempre reaccionamos inmediatamente, y también estamos muy muy contentos de que la gente nos escriba en vez de escribir nosotros, porque así podemos solucionarlo a tiempo".