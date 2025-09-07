Durante décadas, una obra maestra se consideraba perdida hasta que el anuncio de un agente inmobiliario reactiva el caso

Una obra maestra, perdida durante más de 80 años, ha sido recuperada de forma casual durante la venta de una vivienda en Argentina. Se trataba de un retrato de una dama, que data del siglo XVII, y que fue robada en la época nazi. Tras varias décadas, la obra se dio por desaparecida, hasta ahora.

La obra fue dibujada por Giuseppe Ghislandi pasó a manos del comerciante de arte judío Jacques Goudstikker en Ámsterdam, a quién fue sustraída por el régimen nazi junto a más de mil obras. Sin embargo, en este caso, la historia ha tenido un final feliz.

Su hallazgo se produjo gracias a la venta de una casa en la inmobiliaria Robles Casas & Campos. A la hora de hacer las fotos, los fotógrafos se percataron de que ese cuadro era una pieza histórica de gran valor. Ante esto, llamaron a sus colegas holandeses y les comunicaron que tal y como pensaban, era el cuadro que estaban buscando.

De hecho, la pintura se había estado buscando desde hace años en la web 'Lost Art', portal donde se documentan cientos de obras desaparecidas, muchas de ellas robadas en la época nazi. Ahora, la obra se encuentra colgado en la pared, encima de un sofá en esta villa argentina, perteneciente a las hijas de un hombre llamado Friedrich Gustav Kadgien.

Kadgien fue una importante personalidad en la administración financiera nazi. Él era el responsable de dar el dinero cuando la industria armamentística lo requería. Pero esta historia iba a dar un vuelco más.

Y es que, tras el 'redescubrimiento', las autoridades se personaron en la villa al martes siguiente pero para su sorpresa, el cuadro había desaparecido. En su lugar había una alfombra colgada de esa misma pared. Ante esto, la fiscalía argentina cree que el incidente encubre un posible delito de contrabando vinculado a crímenes contra el derecho internacional durante la II Guerra Mundial.