El feminismo grita fuerte y claro contra el fascismo y la guerra

Bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más en todas parte de Atocha' a las 12 de la mañana ha arrancado la manifestación por el 8M convocada por la Comisión del 8M. Un año más, el morado tiñe las calles de esta avenida de Madrid en una de las jornadas más especiales para el activismo por la igualdad de género.

Miles de mujeres han recorrido el centro de la capital, así como de otras ciudades del país, con pancartas moradas, banderas y consignas a favor de la igualdad en una protesta en la que también se han podido escuchar numerosos llamamientos a la paz frente al avance de los conflictos internacionales y de la ultraderecha en el mundo.

"Somos jauría, manada, sindicato, cuadrilla. Somos cuerpo, soberanía, enjambre, autonomía, red, coro, asamblea. Somos familia, pandilla, barrio, multitud, pueblo, colectiva. Somos diversidad, disidencia, extravagancia, ruido, barullo, desborde. Somos memoria, orgullo, dignidad y justicia", reza el manifiesto de este año que, por supuesto, no olvida el escenario bélico internacional y el grito "No a la guerra" se ha convertido en la más escuchada proclama.

Entre los distintos bloques presentes en la manifestación estaba el de Podemos, quien tenía a Irene Montero, Isa Serra e Ione Belarra a la cabeza. Ha sido la eurodiputada y exministra de Igualdad la que ha tomado la palabra en primer lugar para asegurar que "España es refugio de la guerra" y pedir de nuevo la salida de España de la OTAN, porque "esta institución es sinonimo de guerra".

También ha arremetido contra Trump y los oligarcas responsables de este contexto bélico. Acabar con las violencias machistas, recuperar el tope energético y la bajada del precio de la vivienda son, para Podemos, las formas fundamentales de luchar contra las desigualdades de género.

Varias mujeres durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2026, en Madrid, España. Europa Press via Getty Images

Las Charos se empoderan

El ambiente reivindicativo ha tenido también un guiño a uno de los términos que durante años se ha utilizado de forma despectiva en redes sociales para referirse a mujeres feministas. Ellas, las Charos, mujeres progresistas y feministas de mediana edad que determinados movimientos han intentado caricaturizar en redes sociales, han sido protagonistas de este 8M. "¡Que vivan las Charos!" Se podía leer en chapas y pancartas alzadas por ellas mismas.