Un recorrido por las principales manifestaciones de este 8M, en imágenes
Somos herederas de mujeres valientes

Un recorrido por las principales manifestaciones de este 8M, en imágenes 

Miles de mujeres recorren las calles de numerosas ciudades españoles, que se han teñido de morado, convocadas por el movimiento feminista. 

alt="alt="Varias mujeres durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2026, en Madrid, España.""
Varias mujeres durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer en Madrid, EspañaDos mujeres se abrazan en un momento de la manifestación en Madrid. Europa Press via Getty Images
alt="alt="Dos mujeres se chocan la mano durante la manifestación convocada por la Asamblea 8M con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2026, en Barcelona, ​​Cataluña, España.""
  Estamos juntas en esta luchaDos mujeres se chocan la mano durante la manifestación convocada por la Asamblea 8M con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2026, en Barcelona, ​​Cataluña, España.Europa Press via Getty Images
alt="alt="Mujeres se manifiestan este domingo en Madrid""
  Manifestantes en Madrid con varias pancartas: "Feminista, lista y antifascista"Mujeres se manifiestan este domingo en MadridEuropa Press via Getty Images
alt="alt="Una manifestante porta una pancarta con el lema 'Yo soy mía' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2026, en Madrid, España.""
  Una manifestante porta una pancarta con el lema 'Yo soy mía'Una manifestante porta una pancarta con el lema 'Yo soy mía' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2026, en Madrid, España.Europa Press via Getty Images
alt="alt="Cientos de personas durante la manifestación convocada por la Asamblea 8M con motivo del Día de la Mujer, 8 de marzo de 2026, en Barcelona, ​​Cataluña, España.""
  Cientos de personas durante la manifestación convocada por la Asamblea 8M en CataluñaCientos de personas durante la manifestación convocada por la Asamblea 8M con motivo del Día de la Mujer, 8 de marzo de 2026, en Barcelona, ​​Cataluña, España.Europa Press via Getty Images
alt="alt="Manifestantes portan una pancarta con el lema 'No voy a pedir permiso para ser libre' durante la manifestación convocada por la Assemblea 8M para el Día de las Mujeres, el 8 de marzo de 2026, en Barcelona, ​​​​Cataluña, España.""
  Manifestantes portan una pancarta con el lema 'No voy a pedir permiso para ser libre'Manifestantes portan una pancarta con el lema 'No voy a pedir permiso para ser libre' durante la manifestación convocada por la Assemblea 8M para el Día de las Mujeres, el 8 de marzo de 2026, en Barcelona, ​​​​Cataluña, España.Europa Press via Getty Images
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

