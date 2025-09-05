El Gobierno plantea celebrar el funeral de Estado por la DANA el 29 de octubre en Valencia

Coches destruidos y amontonado en las calle de Paiporta, tras el paso de la DANA por Valencia en octubre

El Gobierno de España ha planteado que el funeral del Estado por las víctimas de la DANA tenga lugar este 29 de octubre, justo cuando se cumple un año de la tragedia en la que fallecieron 228 personas, como han solicitado las víctimas, según han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Respecto al lugar, el acuerdo al que han llegado el Gobierno central y la Generalitat recoge que el acto se celebre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, tal y como ha recogido Levante-EMV y ha confirmado Europa Press.

Se espera que al funeral— que según expusieron las asociaciones, será "totalmente laico"— acudan diversas personalidades y figuras, entre las que destacan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y los Reyes.

