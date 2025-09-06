El nuevo submarino nuclear de 7.800 toneladas con capacidad para sumergirse durante 30 años sin necesidad de repostar
Se trata del USS lowa.
Estados Unidos podrá presumir este abril de contar con un nuevo submarino nuclear de ataque rápido con un desplazamiento de 7800 toneladas, una velocidad superior a los 46 km/h y una autonomía de más de 30 años: el USS lowa.
Algunas de las características a destacar de este nuevo modelo, además de las ya mencionadas anteriormente, son su capacidad para sumergirse a más de 240 metros de profundidad, su movimiento silencioso gracias a la propulsión a chorro o sus mástiles fotónicos, los cuales permiten una visión mucho mejor que las tradicionales cámaras térmicas.
Junto a estas mejoras técnicas, el nuevo submarino también presenta algunas innovaciones para la tripulación— especialmente para las travesías y misiones largas— entre las que se encuentran máquinas de hielo, proyectores de películas e incluso consolas de videojuegos.
Cabe destacar que este submarino no es el único que tiene este nombre, también ha aparecido en otras embarcaciones como por ejemplo el USS lowa BB-4 o el USS lowa BB-61, los cuales participaron en diversos eventos como la Guerra Hispano-Estadounidense, la Segunda Guerra Mundial o incluso la Guerra de Corea.