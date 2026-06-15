El refugio secreto de Quevedo es Güigüí, la playa más exótica y salvaje de Gran Canaria, sin un solo hotel y casi inaccesible

Mientras su carrera sigue batiendo récords, Quevedo mantiene una conexión muy estrecha con su tierra natal. El artista canario, que este año ha vuelto a situarse entre los nombres más escuchados de la música española gracias al éxito de El Baifo, ha mencionado en varias ocasiones algunos de los rincones de Gran Canaria a los que acude cuando necesita desconectar de la presión mediática.

Entre ellos destaca uno especialmente aislado y difícil de alcanzar: la playa de Güigüí, un enclave prácticamente virgen situado en la costa occidental de la isla y considerado por muchos como uno de los paisajes más espectaculares y salvajes de todo el archipiélago.

No hay hoteles, restaurantes, chiringuitos ni carreteras que lleguen hasta la arena. Precisamente esa falta de infraestructuras es lo que ha permitido conservar intacta una zona que sigue pareciendo ajena al turismo masivo.

Una de las playas más inaccesibles de Canarias



La playa de Güigüí forma parte de una zona protegida ubicada en el municipio de La Aldea de San Nicolás y está integrada dentro de una reserva natural de gran valor ecológico. Su principal característica es el aislamiento.

A diferencia de otras playas de Canarias, aquí no existe una carretera de acceso directo. Para llegar es necesario realizar una ruta de senderismo desde el núcleo de Tasartico, atravesando barrancos, senderos de montaña y zonas volcánicas durante varias horas.

El recorrido exige una condición física razonable, especialmente durante los meses más calurosos del año, cuando las temperaturas pueden ser elevadas y apenas existe sombra. La otra alternativa es llegar por mar mediante embarcaciones que parten desde zonas turísticas del sur de Gran Canaria.

Dos playas en una



Lo que muchos visitantes desconocen es que Güigüí no es una única playa. En realidad, está formada por dos arenales diferenciados: Güigüí Grande y Güigüí Chico.

Ambos sectores quedan comunicados únicamente cuando las condiciones de la marea lo permiten, algo que añade un componente de aventura adicional a la visita.

Las playas están rodeadas por enormes acantilados volcánicos que caen directamente sobre el Atlántico, creando una de las estampas más espectaculares de la isla. Las aguas suelen ser cristalinas, aunque el oleaje puede ser intenso en determinadas épocas del año, por lo que conviene extremar las precauciones.

El refugio perfecto para desconectar



El creciente interés por Güigüí coincide con uno de los momentos más exitosos de la carrera de Quevedo. El cantante ha reforzado en sus últimos trabajos musicales su vínculo con Gran Canaria, incluyendo referencias constantes a lugares, paisajes y experiencias ligadas a la isla.

En ese contexto, Güigüí representa justo lo contrario de la exposición pública permanente que acompaña a una estrella musical: silencio, naturaleza y ausencia de cobertura mediática.

La falta de accesos sencillos hace que incluso en temporada alta sea posible encontrar amplios espacios prácticamente vacíos, una rareza cada vez más difícil de encontrar en destinos turísticos consolidados.

Lo que hay que saber antes de ir



La belleza de Güigüí tiene una contrapartida evidente: quien decide visitarla debe ir preparado.

No existe ningún tipo de servicio en la playa, por lo que es imprescindible llevar: agua suficiente para toda la jornada, comida, protección solar, calzado adecuado para senderismo, gorra o sombrero y teléfono con batería cargada.

Tampoco hay socorristas ni instalaciones de ningún tipo. Por ello, las autoridades recomiendan informarse previamente sobre el estado del mar y las condiciones meteorológicas antes de iniciar la ruta.

Un rincón que conserva la esencia de Canarias



En una época en la que buena parte de las costas españolas están urbanizadas o altamente explotadas desde el punto de vista turístico, Güigüí sigue ofreciendo una experiencia muy parecida a la que encontraron los primeros visitantes décadas atrás.

Quizá por eso se ha convertido en uno de los lugares más especiales para muchos grancanarios y en uno de los rincones que mejor representan la cara más salvaje de Canarias.

Y también explica por qué un artista como Quevedo, acostumbrado a llenar estadios y encabezar listas de éxitos, sigue encontrando allí el lugar perfecto para desaparecer durante unas horas y recordar de dónde viene.