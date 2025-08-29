En Francia toman buena nota de la estafa en las carreteras españolas: "Me di cuenta de que algo iba mal. Y entonces llegó la policía"

Los estafadores estrenan un nuevo tipo de fraude. En la autopista que une Francia y España al noreste peninsular, los criminales utilizan los problemas mecánicos de los automóviles como excusa por robar pertenencias personales. Este verano, estas prácticas han constituido una amenaza para los veraneantes franceses.

Según publica el medio francés France Info, estas estafas han obligado a colocar un cartel en francés en medio de la autopista para alertar a los visitantes, ya que "todos los días, los turistas corren el riesgo de ser engañados". El medio cuenta el engaño en el que cayó un matrimonio francés y que se pudo evitar gracias a la intervención policial.

En declaraciones recogidas por el digital, la pareja apunta que "en nuestro viaje a Barcelona, nos adelantó un Mercedes". "Nos dijo que nos detuviéramos porque había un ruido en la rueda trasera o algo así. Mi esposo y yo salimos del coche. Entendí que algo andaba mal. Y luego, llegó la policía", relata.

De acuerdo a la información difundida, los estafadores tienen un método "bien calculado": "uno atrae al conductor con el pretexto de un problema, mientras que el otro roba las pertenencias personales que quedan como evidencia". En el caso anteriormente mencionado, los ladrones querían hacerse con una billetera que contenía 1.000 euros en efectivo.

El jefe de la unidad operativa de movilidad de los Mossos d'Esquadra, confiesa en conversación con el digital francés que "es difícil detenerlos en flagrancia". "Si hubiéramos llegado dos minutos después, les habrían robado y los ladrones habrían huido. Es muy difícil detenerlos en movimiento". "La experiencia es importante, pero también es la observación la que nos permite anticiparnos para prevenir ciertos comportamientos que conducen a delitos", informa.

Asimismo, las autoridades lanzan una alerta a las gasolineras y a los turistas que tomen descansos. Una turista confiesa en el medio que "ya no como en restaurantes. Tomo un sándwich y ya". "La última técnica hasta la fecha": cuando el conductor reposta y deja la puerta abierta, los ladrones se aprovechan para robar todo lo que hay dentro del vehículo.