En Reino Unido ensalzan a la isla británica con playas caribeñas que le está "quitando" turistas británicos a España

En Reino Unido no dudan en ensalzar la figura de la isla británica con playas caribeñas que, según están comentando en las últimas noticias que llegan, le está "quitando" turistas británicos a España.

Según ha informado el diario británico The Sun, se trata Guernsey, una isla y una jurisdicción de la Bailía de Guernsey, una de tres dependencias de la Corona británica, que se encuentra en el canal de la Mancha.

Desde Reino Unido avisan de que el lugar ha registrado un incremento importante de turistas en los últimos meses. En concreto, hablan de que este verano ha repuntado hasta llegar al 103% el número de viajeros del país.

Tal y como ha recogido Holidays Extras, los ciudadanos británicos están cambiando sus planes y han decidido viajar a lugares cercanos como la propia isla Guernsey, la segunda más grande de la zona.

La parte más positiva para ellos es que pueden acudir en ferry y viajar durante tres horas, pero también pueden comprar billetes de avión y plantarse en la zona en tan solo 40 minutos.

El propio diario británico The Sun define Guernsey como "la hermosa isla británica con playas caribeñas" que ha sido "nombrada el mejor destino vacacional británico, superando a Turquía y España".

De hecho, de la lista que el citado medio ha recopilado de la página de viajes Holidays Extras, Guernsey se ha convertido en la principal opción entre los británicos. Pero tampoco hay malas noticias para España, ya que sólo Phuket, en Tailandia supera a la capital hispalense, Sevilla, que sube un 59%- según sus datos-.

"Nuestros últimos datos ofrecen una imagen clara de los turistas británicos, impulsados por una compleja combinación de factores como el clima, el coste y la concienciación", ha explicado, respecto a tal boom, Elizabeth Hogg, directora de operaciones de Holiday Extras.