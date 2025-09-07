Encienden los detectores de metales y descubren a un señor de la guerra descansando en una tumba antigua 

Un grupo de aficionados de los detectores de metales ha descubierto una tumba de la temprana Edad del Hierro romana en Kalomäki, Nakkila, con artefactos que datan de aproximadamente 2.000 años. Entre los objetos encontrados se incluyen un collar, una hebilla y un cuchillo, piezas excepcionales en la región de Satakunta, ya que hallazgos de este tipo en tumbas son sumamente raros.

Este tipo de descubrimientos es poco frecuente en la zona, ya que la mayoría de los objetos arqueológicos encontrados en Satakunta en los últimos años provienen de campos, en capas de tierra arada, y no de estructuras funerarias. La tumba en cuestión ha captado la atención de expertos, como el arqueólogo Teemu Väisänen, del Museo Satakunta, quien ha expresado su satisfacción con el hallazgo, que se considera uno de los más significativos en la región en los últimos años.

Aunque los objetos hallados no permiten determinar con certeza el estatus social del difunto, algunos elementos, como la hebilla del ojo y el collar, sugieren que la persona enterrada podría haber tenido un rango o estatus destacado. Según Väisänen, los artefactos, especialmente el origen de algunos de ellos en la lejana región del Báltico Oriental, apuntan a que el fallecido podría no haber sido una persona común, sino alguien con vínculos o prestigio fuera de la región.

El sitio de la tumba fue descubierto gracias a una antigua leyenda local que hablaba de un señor de la guerra enterrado en la zona. Esta pista llevó a los aficionados a investigar el lugar utilizando detectores de metales, lo que les permitió encontrar los valiosos artefactos cerca del río Kokemäenjoki, en un sendero estrecho rodeado de vegetación densa.

Las excavaciones posteriores en el sitio han revelado restos humanos quemados, dispersos entre las rocas naturales, lo que ha permitido identificar un crematorio en el lugar. Estos restos están siendo analizados por un osteólogo, quien intentará determinar detalles como el sexo y la edad del fallecido.

La importancia de este hallazgo no solo radica en los objetos encontrados, sino también en el contexto arqueológico proporcionado por la tumba y los restos humanos. Estos elementos permitirán a los investigadores comprender mejor el pasado de la región y sus habitantes. Los artefactos serán conservados y exhibidos en el Museo Satakunta como parte de una exposición permanente.

Según Sami Raninen, amanuense de la Junta, el hallazgo es significativo debido a lo inusual que es encontrar yacimientos romanos bien conservados en Finlandia. Por ello, el sitio ha sido designado como una reliquia antigua permanente, lo que garantiza su preservación para futuras investigaciones.