Encuentra una cartera llena de dinero en 1968 y 57 años después decide enmendar su error: "Su voz interior nunca se acalló"

Kari Walden, un hombre finlandés de 78 años, ha vivido una difícil historia a lo largo de su vida que ahora busca poner fin de una forma muy diferente a como arrancó, en el año 1968.

A los 21 se encontró una cartera. En su interior, había mucho dinero y él decidió cogerla al verla en una cabina telefónica en el mercado de Lahti. Lejos de entregarla, decidió quedarse con los 500 euros que había en su interior y dejó la cartera vacía.

Décadas después ha puesto fin a una situación con la que ha ido cargando durante todo este tiempo. "Al principio no pensé que fuera nada. Era joven, acababa de terminar mi servicio militar y estaba pasando por momentos difíciles. Pero la culpa nunca me abandonó", ha contado a Gazzetta.

El temor al daño que podía haber causado al propietario de la cartera no le ha abandonado hasta el día de hoy. "Su voz interior nunca se acalló", aseguran desde el citado medio.

Lo que ha hecho ahora para tratar de devolverlo ha sido reunir los más de 500 euros y sumar un total de 850 euros para donarlos al Centro de Protección de Mujeres y Niños de Lahti. El objetivo era el de poder ofrecerlo como ayuda para una madre que la necesitaba.

Es verdad que el gesto no ha servido para devolver a su dueño lo que un día perdió, pero no cierra la puerta a intentar dar con él. "Si esta historia llega a oídos de él o de alguien que lo conoció, quiero que sepan que lo siento de verdad", ha razonado.

"Algunas decisiones que tomamos de jóvenes nos persiguen toda la vida. Y a veces, el perdón es la única manera de liberarnos de esa carga", ha contado el protagonista al citado medio.